學者︰防中滲透 速建構民主自衛機制

2018-01-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國在國際社會進行滲透，其中又以台灣最嚴重，兩岸政策協會秘書長王智盛表示，中國對國際社會滲透，影響到各國的國家利益，但對台灣而言，卻攸關國家生存課題，因此蔡政府應儘速參考各國，檢討並健全國安法制，確保台灣安全。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則強調，不能讓對岸用「民主手段來摧毀民主」，建立台灣的「民主自衛機制」也是必要的。

王智盛表示，美國學者馬提斯曾指，馬政府時代是中國間諜在台最活躍的「黑暗十年」，過去開放的同時，沒有有秩序的管理，導致中國滲透嚴重。對岸的滲透已不是過去單純拍照、刺探軍情，而是透過親中政黨或政團，在台發展組織、吸收成員，做扎根的動作。

他指出，澳洲等國都已注意中國滲透與干預，透過制訂各種法律來防制，台灣卻因內部認同混淆，藍營不把中國當敵人看，導致立法與修法工作推動困難。

蘇紫雲提醒，中國在德、英等國利用「孔子學院」，做為滲透學術與文化機構的諜報機關，進而影響學術自由，各國已有警戒；而中國又複製這套模式到台灣，在我學界滲透，並已針對學界、研究生發展群組，目前這都還在檯面下，未來恐將引爆另一波國安危機。

他解釋，校方為招攬中生，配合中國而自失立場；對岸也利用理工科系個別學者，執行科技研究計畫，這些計畫表面是商業或科技性質，其實背後卻隱藏軍事價值；而對於法政科系，則透過舉辦論壇、兩岸學術交流等模式，讓其能影響台灣輿論，幫對岸做辯護、說話。在學術自由之下，法律或許很難介入，但政府應該加強心防教育。

蘇紫雲也強調，台灣應要有類似德國的民主自衛機制，也就是在「政黨法」或「人民團體法」中，加入「不能用民主手段反對民主制度，任何主張反對民主制度就是非法組織」等條款。