45噸突擊艇 遭質疑無法穩定射飛彈

2018-01-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為落實「重層嚇阻」、「不對稱作戰」等戰略方針，研議建置六十艘四十五噸匿蹤微型飛彈突擊艇，強化我方反艦飛彈打擊範圍與機動性。不過，專家和立委認為，台灣周遭海域冬季海象不佳，且突擊艇噸位小、雷達戰力薄弱，能否穩定發射飛彈存在很大的疑慮，呼籲國防部應審慎評估新構想的可行性。

立委、專家籲評估可行性

民進黨立委蔡適應指出，軍方欲建置飛彈突擊艇前，應思考數個問題能否克服。首先，如飛彈突擊艇排水量僅四十五噸，發射雄二飛彈的不穩定度恐怕很高，且受限於船體尺寸，是否僅能裝設「陽春版」雷達，甚至不能裝設雷達，都可能影響飛彈戰力的發揮。

蔡適應也指出，國軍評估，新式飛彈突擊艇可在蒲氏五級風以下正常執行任務，但台灣冬季周遭海域風浪多高於此標準，可能使該艇效益有限。他建議，國軍現役一百八十噸級光華六號飛彈快艇，飛彈發射穩定度也較高，已可肩負同質性任務，國軍應審慎評估新構想可行性。

軍事專家、「亞太防務」總編輯鄭繼文認為，軍方「創新／不對稱」作戰構想值得鼓勵，但四十五噸級飛彈突擊艇噸位過小，可能不具備火控、雷達性能，純粹作為飛彈儎台，必須倚靠陸基等雷達指引，但如台海爆發戰事，中國必定打擊我方雷達設施，如通勤、監偵體系癱瘓，是否能落實「狼群戰術」，有待商榷。

鄭繼文也指出，我國在一九八○年代建造「海鷗」飛彈快艇，但事實證明，在冬天海象不佳、風浪大於蒲氏五、六級以上時，可能無法出海執勤；中國也在發展「創新／不對稱」戰力，欲大量打造無人機，以「蜂群戰術」執行偵蒐、打擊任務，我方「狼群」面對「蜂群」圍剿，能否發揮海上游擊戰效果，仍存在疑問。

鄭繼文建議，雖台海周遭海流強，但中國掃、獵雷戰力相對較弱，軍方可嘗試發展佈雷作戰，投入成本也較低。另，我國若突破「紅區」裝備籌獲瓶頸，發展潛艦戰力，亦可達不對稱作戰之效。