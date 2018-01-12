飛彈、火箭增程 重層嚇阻添利器

2018-01-12

雄二E射程擬提升至1000公里

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為落實「重層嚇阻」戰略方針，軍方近期拋出建造六十艘四十五噸級飛彈突擊艇的建軍構想，因應中國軍力崛起。據了解，軍方除低調規劃「雄二Ｅ巡弋飛彈」、「雄三超音速反艦飛彈增程型」等戰力，亦欲發展智能水雷、雷霆二○○○多管火箭增程型，同時藉由「潛艦國造」、無人機戰力建置，增加我方用兵選擇。

美售我反輻射飛彈

根據國防部公布的「一○六年國防報告書」內容，中國去年度國防預算已達到一兆四四四○萬人民幣，近十年國防預算年增率皆高於七％，因此，我方依據「防衛固守，重層嚇阻」戰略，除藉由台灣海峽構築多層次防衛縱深，另也藉由重層攔截、聯合火力打擊逐次削弱敵方作戰能力，阻絕敵軍進犯。

軍方為取得建構「重層嚇阻」戰力軍備，可分為「外購」與「自行研發」二部分。據透露，前者包括戰機對地攻擊、潛艦更先進的魚雷，已藉由向美軍購籌獲，如爆發戰事，有助於阻絕敵軍進犯。根據國防部今年度預算書顯示，包括F-16戰機搭載的HARM反輻射飛彈、JSOW滑翔炸彈，皆包含在F-16性能提升案預算之中，全案共一百一十億餘元。劍龍級潛艦採用的MK48魚雷、MK54魚雷，今年預算約將近二．九億元。

雄三增程至三百公里

至於自行研發軍備，據悉，軍方有意強化中程對地打擊能力，因此欲提升現有「雄二Ｅ」飛彈性能，將射程自六百公里提升至一千公里以上，同時研製增程型雄三反艦飛彈，射程可望自一百五十公里提升至三百公里以上；而雷霆二○○○多管火箭，射程也可能自四十五公里提升至七十五公里。

此外，去年度國防報告書也提及，陸軍未來有意籌獲精準砲彈和火箭，以利泊地、反舟波作戰運用，同時提升主力戰車性能，海軍也將籌獲新式智能水雷。不過上述軍備都未編列於國防部今年度公開預算書之中。