新南向工作小組 鄧振中任召集人

2017-12-31

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡總統日前指示行政院經貿談判辦公室成立「新南向工作小組」，以強化新南向政策執行能量，據悉，新南向工作小組將由行政院政務委員鄧振中擔任召集人。鄧振中昨表示，一個月內將小組的任務、組成成員簽報給行政院長賴清德核定，小組將負責包括新南向政策重大案件的推動，盼一○七年二月正式運作。

鄧振中的構想是，將各部會決策官員、最好是正副首長都納入工作小組，但還要問各部會的意見，重要的是，來開會的人必須是做決策的官員，不能開會時還說要回去請示，這是浪費大家的時間。

蔡總統在十二月廿六日召開「對外經貿戰略會談」，認為新南向政策實施一年多來已初具規模，指示行政院經貿辦要進一步強化執行能量，可成立新南向工作小組，和國安會將成立的「新南向政策專案小組」相互配合，深化並落實新南向政策的推動。

鄧振中表示，目前約有廿個部會與新南向政策有關，其中農委會、衛福部、教育部與經濟部是工作業務量較多的部會，國安會的新南向政策專案小組是幫蔡總統制定政策，總統建議經貿辦成立工作小組，讓更多人一起來幫忙。

鄧振中說，各部會做決策的正副首長若能參與工作小組，將更清楚了解新南向政策的做法，包括每個國家發生什麼事，其他部會在做什麼，一旦工作小組做了決定，很快可帶回各部會去執行。