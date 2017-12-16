講真的？ 饒穎奇：中共有心建立人民民主

2017-12-16

盼世盟能與中國智庫 對話民主

〔記者彭琬馨／台北報導〕長期由外交部補助的世界自由民主聯盟（世盟）、亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）昨召開年會，總會長饒穎奇致詞表示，據他長期與中國交流的經驗顯示，中國領導人「有心致力於建立『人民民主』的體制」，但中國對民主的看法與西方社會有不少分歧；他期盼世盟有機會能與中國相關智庫對話、加強促進中國與西方社會交流民主價值內涵。

赴中交流 立委：請花自己的錢

民進黨立委王定宇痛批，與中國智庫對話不該是世盟、亞盟的工作範疇，饒穎奇若要和中國交流，「請花自己的錢」，不該一邊享受公部門補貼，一邊又跑去抱中國大腿。

外交部明年對世盟、亞盟分別編列一七○○多萬元、三百八十三萬元的補助費用，雖有多位民進黨立委提案預算全數刪除，但因朝野未達共識，全案目前送交朝野協商。

世、亞盟召開「二○一七世盟年會暨第六十三屆亞盟年會」，共有來自二十九個國家、五十餘人出席會議，包含世盟總會長饒穎奇、理事長曾永權、秘書長葛永光、聯合國非政府組織執委會主席納茲等人皆與會。

饒穎奇致詞時提到，如何促進中國與西方民主社會針對民主價值和內涵進行交流，是世盟必須面對的重大挑戰，他期盼世盟能有機會與中國相關智庫或組織進行交流對話，以有效促進雙方對民主制度的共識，這應該是世盟現階段最主要的任務，也有助於全球民主化永續發展。

納茲昨受訪時，對於立法院三讀通過的促進轉型正義條例表示，台灣是世界民主自由的燈塔，促轉條例的內容也有助於促進自由發展；但他也提醒，致力提倡民主自由發展的公民社會組織，不該因與某一政黨有關聯就受到懲罰，例如世盟。