慶富喊告 馮世寬霸氣回應「請便！請便！請便！」

2017-12-15

〔記者涂鉅旻、黃良傑、黃旭磊／綜合報導〕國防部前日宣布五大違規事由，函告慶富造船解約獵雷艦案，慶富卻透過聲明揚言提告、向監察院申訴。國防部長馮世寬昨參加國防部博愛營區開放活動受訪時被問及此事，三度惱怒表示「請便！」海軍也會重新評估，我國是否需要獵雷艦。

陳慶男稱愛國商人50億資金 月底仍將如期到位

國防部宣布解約後，慶富董事長陳慶男原擔心愛國金主會打退堂鼓，兩人昨和律師團開會，陳慶男會後轉述，這位金主表示繼續支持獵雷艦案，信託資金五十億元本月底將如期到位，用於建造獵雷艦。

陳慶男表示，愛國商人與信託銀行已談好初步信託條件，如果資金到位，希望國防部能夠召開美國、義大利等各國協力廠商會議，期待這個案件能夠有轉圜餘地繼續執行，倘若國防部不願意協商，只好進行法律程序。

我國為籌獲六艘新型獵雷艦，二○一三年推動「康平專案第二階段」，總預算為三百五十八億餘元，為海軍近年來規模數一數二的軍艦國造案。馮世寬昨表示，對於我國是否不再建造獵雷艦，仍需由海軍評估，需花一點時間。

馮世寬也表示，獵雷艦案在十年前建案，在科技發達之際，「我們是否還需要這麼做？」馮世寬也說，對國軍而言，最重要者為我軍如何以不對稱戰力面對強大威脅，而非僅在乎是否回顧、執行舊案。

據了解，海軍已啟動我國未來反水雷戰力、國內造船能量等評估作業。預計費時半年，軍方解除和慶富的合約後，考量潛艦國造、沱江艦後續量產型等採購案預算龐大，因此將先走軍方四大因應措施的「撤案」一途，暫不重啟獵雷艦招標作業，而是優先對現役六艘獵雷艦性能提升。

據悉，由於世界各國掃獵雷技術推陳出新，軍方亦擬委託中科院評估水面、水下獵雷載具的研發可行性，如日後現役獵雷艦船齡老舊，有國造獵雷艦需求，也可能採分批招商作業，舒緩軍方預算負擔。