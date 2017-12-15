歐洲議會 續挺台灣參與國際組織

2017-12-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會甫通過年度外交暨安全決議，內文提及亞太區域的和平穩定及繁榮對歐盟相當重要，歐洲議會呼籲東海、南海及台海的相關各方，應以和平方式解決歧見，避免片面改變現狀，以捍衛區域安全。歐洲議會並重申支持台灣有意義參與國際組織。

籲台海各方避免片面改變現狀

歐洲議會於法國時間十二月十三日在法國史特拉斯堡全會中通過「共同外交暨安全政策」（ＣＦＳＰ）年度執行報告決議，其中相關條文提到，亞太地區的和平、穩定及繁榮，對歐盟及其會員國具重要利益。因此歐洲議會呼籲區域內包括東海、南海及台海相關各方，以和平方式解決歧見，避免片面改變現狀，以捍衛區域安全。該決議中也重申，歐洲議會支持台灣有意義參與國際組織及活動。

外交部昨發布新聞稿指出，近年歐洲議會多次在「共同外交暨安全政策」年度執行報告決議中，納入友我文字，關注包括兩岸關係在內的區域情勢，並重申支持台灣國際參與。此次該項決議再度展現歐洲議會對我長期友誼及堅定支持，外交部對台灣相關內容表示歡迎及感謝。

外交部並呼籲歐盟及其會員國，持續關注亞太區域及兩岸關係和平發展，並堅守民主、自由及人權等普世價值，支持台灣參與各項區域及全球性組織、機制及活動，進而對國際社會做出更多貢獻。