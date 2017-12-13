法務部︰堅持司法主權 沒變過

2017-12-13

〔記者項程鎮／台北報導〕馬政府執政時期，我方數度包機把在東南亞涉及跨國電信詐騙案的台籍嫌犯押解返台，被稱為台版「空中監獄」，不料前總統馬英九昨卻公開表示，詐騙案台嫌最好還是讓中國押回受審，言論引發爭議；法務部政務次長陳明堂昨強調，政府的政策一直沒變，就是希望把涉案台嫌接回台灣受審，不論是過去還是現在都一樣。

從馬政府時期開始，法務部和警政機關就從菲律賓、印尼等東南亞地區包機押解數百名台嫌返台受審，蔡英文總統當選後，雖然兩岸關係有所改變，但法務部和警政機關仍多方設法押回台嫌。據法務部統計，蔡政府執政以來，已有四○七名台嫌被遣返回台，足以彰顯台灣的司法主權，國人對此也多拍手叫好，顯見司法機關立場未因政黨輪替而改變。

近年台籍嫌犯從海外遣返回台的案例不少，例如二○一一年六月間，我方刑事警察機關曾協同東南亞國家警力共同掃蕩詐騙集團，當時分別從澳門、印尼遣返兩批、共二二三名台嫌回台，嫌犯入境時「陣容浩大」，還在機場引起不少民眾圍觀。

另外，二○一二年八月間，台、菲警方在菲律賓逮捕詹誌誠等三百名台籍詐騙犯，因菲國收容環境不佳，台囚只能打地鋪睡覺，甚至有人發燒、染登革熱死亡，這些嫌犯原都要被遣送中國，經台菲雙方協調後，才以包機「空中監獄」方式遣返台灣。