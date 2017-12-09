賤賣黨產案 前北檢主任︰馬涉背信起訴機率高

2017-12-09

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九在國民黨主席任內，被控主導賤賣三中及原中央黨部大樓等黨產，面臨刑法背信罪調查；台北地檢署已掌握至少八段馬英九與買家密會的錄音檔案，當初受馬指示處理黨產的中投公司前董事長張哲琛等人，也供稱馬是最終決策者；曾任北檢主任檢察官的律師胡原龍昨表示，依現有資訊來看，馬被依背信罪起訴的機率很高。

胡原龍表示，馬英九當時為國民黨主席，屬於國民黨法定代表人，馬代表國民黨處理黨產，符合刑法背信罪所規定，受委託為他人處理事務之人的首要構成要件；若馬英九處分黨產過程中有涉及圖利自己或第三人得到不法利益，或使第三人利益或財產受損害等情況，即構成刑度五年以下的背信罪。

僅三中黨產之一的中影資產而言，北檢根據行政院黨產會移送的資料發現，國民黨九十五年出售中影股權時，中影當年的總資產已達八十一億餘元；另依中華徵信當時的鑑價，若只估算中影旗下中影文化城、新世界大樓、華夏大樓等三大土地資產，市價就達六十四億多元。中影的土地資產，遠高於中投以每股六十五元出售中影股權所獲得的價款。

檢方調查，中投當初出售中影等三中黨產期間，委託衡平資產鑑定公司負責鑑價，衡平的計算方式是以財報淨值為基準，自行折價八十一％後，得出中影市值僅三十一億餘元的結論，中投即依據衡平的鑑價報告，將中投與光華投資公司及中廣所持有合計八十二．六五％中影股權，以三十一億餘元賣給中影買家莊婉均及羅玉珍，單就中影交易即已涉賤賣。

身為黨主席 很難以「不知情」卸責

胡原龍表示，馬英九當時身為國民黨主席，受國民黨所託處理黨產，很難以不知情或推給張哲琛等方式卸責；況且以馬英九一絲不苟的行事作風，若沒問清楚黨產處分細節，怎可能以黨主席名義簽字？

另外，針對黨產鑑價疑點，胡原龍說，當初國民黨是如何找到衡平公司？處分黨產前，有無被其他黨員質疑賣價過低？有無另找第二家或第三家資產鑑定公司替黨產鑑價？憑什麼僅依衡平一家公司的鑑價報告就可當聖旨？這些處分黨產的疑點，可能都與馬主席的決策難脫干係。