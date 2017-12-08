罷昌案門檻 同意票數63888票

2017-12-08

〔記者俞肇福、林欣漢／新北報導〕時代力量立法委員黃國昌被罷免案將於十六日投票，新北市選委會重新清點第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區）的選舉人數並造冊，確定選舉人總數是廿五萬五五五一人，罷免門檻（選舉人數的四分之一）為六萬三八八八票，比先前預估的六萬二七九八票，罷免同意票數小幅增加一○九○票，新北市選委會今天將在官網公告。

對於罷免案通過的同意票數增加，時代力量發言人李兆立表示，這是選舉人數自然增加，沒有意見。十日下午一點在汐止火車站舉辦「挺好立委」的造勢活動，由鄭弘儀主持，邀請支持者力挺黃國昌；安定力量秘書長游信義表示，罷免黃國昌所需的同意票數增加，代表罷免的難度增高，需要更多支持者站出來，九日早上在瑞芳火車站舉辦造勢活動，宣傳罷免案。

另外，昨晚有汐止區黃姓退休公務員向本報反映，晚間接到「02-55735184」來電，對方是語音電話，自稱是選委會，竟然要他投下同意罷免票；他覺得可疑而掛斷，回撥同一支電話號碼後，又是相同的語音錄音，內容是：「您好：選委會通知十二月十六日在本地辦理罷免投票，投票時請蓋左邊的同意罷免，因為黃國昌修改民法，推動同性戀結婚，對地方沒建設，不聽民意，十二月十六日一人拉五票，全家來投票，同意罷免黃國昌。」

「電話是假的！」新北市選委會副總幹事黃堯章說，假冒機關名義進行違法行為，已涉及違反選罷法及假冒公署等罪嫌，昨晚已向汐止警分局、選委會所在地的中和警分局報案，警方正循線追查。

時代力量新北黨部執行長陳志明斥責說，罷免案竟出現這種奧步，令人遺憾，今天上午將到汐止警分局陳情，請警方徹查究責；發動罷免的安定力量主席孫繼正表示，不知是否為支持罷免者的個人所為，要進一步了解並和律師討論。