反制紅色黑道政黨 明修法審查

2017-12-03

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國疑似資助特定團體在台犯罪，卻因該團體未必以牟利為目的，難以適用刑責更重的「組織犯罪防制條例」。立法院司法及法制委員會明將審查各版本的修正草案，牟利性不再是必要條件。

現行「組織犯罪條例」對「犯罪組織」之定義，已於今年初修法鬆綁，擴大適用於合法化、公司化的幫派，以及詐騙集團。然而，法務部原本提案的文字為「持續性、牟利性」，卻因人權團體之堅持，改為「持續性及牟利性」。

要件鬆綁 持續性或牟利性

民進黨立委蔡易餘指出，例如中華統一促進黨的收入可能來自中國，搭不上牟利；很多犯罪組織也能將資金切割得非常清楚，使其行為與牟利沒有直接因果關係，故應改回「持續性或牟利性」。

包括王定宇、何欣純、林俊憲、邱議瑩等民進黨立委，相繼提出修正草案，林俊憲版直接刪除難以舉證的「牟利性」，而將具「牟利性」的犯罪組織列為加重結果犯；其他版本則把「持續性及牟利性」改為「持續性或牟利性」。

邱議瑩版 將國安列入考量

邱議瑩版更將「組織犯罪條例」的宗旨，增列「確保國家安全」。她直言，部分組織假借政黨或反改革為名，長期在台滋亂鬧事，攻擊不同政治立場者；為防止特定鄰國藉特定組織干擾政治、危及國安，所以須將國安列入考量。

王定宇版 證人可網路作證

王定宇版則參照法務部規劃的修法方向，除將要件鬆綁為「持續性或牟利性」，也不以現存的犯罪組織為限，例如「黑牛」黃鴻寓已經伏法，但若有人自稱是其幫眾，亦能適用。為保護證人，新增「視訊條款」，讓證人或檢舉人可透過網路作證。

法務部大致贊同「組織犯罪防制條例」各草案的修法要旨，但對於將「牟利性」改為加重處罰條件，認為這會有實務認定之困難。對於納入「確保國家安全」，則以現有「國家安全法」、「資恐防制法」足資規範，亦無增列之必要。