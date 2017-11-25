協商期滿 黨產會最快28日鍘婦聯會

2017-11-25

三方沒共識 黨產會下最後通牒 內政部盼繼續協商

〔記者陳鈺馥、吳柏緯／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商一個月延長期限昨日期滿，婦聯會對納入隱匿資產懲罰條款、董事會代表組成仍有意見，行政契約無法如期簽署，黨產會昨下達最後通牒，指再給三天寬限期，若婦聯會二十七日不接受簽署行政契約，最快於廿八日認定其為國民黨附隨組織。

不過，內政部民政司強調，內政部對外從沒答應過，協商延長期限只限一個月，那是黨產會的主張，內政部對協商樂觀以對，相信很快會有好的結果，協商也不會無限期拖延。

婦聯會︰希望時間不要這麼緊

婦聯會發言人張菀萱則表示，婦聯會認為仍有協商的空間，也希望時間不要這麼緊，持續與黨產會溝通，不會放棄任何機會。

為協助婦聯會民主轉型，政府耗時四個月與婦聯會進行協商，內政部更釋出善意，要以行政契約取代撤換負責人行政處分，要讓婦聯會三一二億元資產捐國庫，協助「官夫人」董事會轉型，但婦聯會持續抗拒，在談判桌上討價還價。

據了解，十月廿四日三個月協商期截止後，三方代表曾在延長期開過一次會，黨產會堅持要求納入隱匿資產懲罰條款，也正告婦聯會，在董事會代表組成方面，不得對政府開條件，三方因無共識，協商持續陷入卡關。

黨產會發言人施錦芳昨表示，協商不會無限期拖延，因婦聯會較保守，老太太之間協調慢，再給三天寬限期，下週一將與內政部確認婦聯會意願，若婦聯會依然堅持己見不接受，那協商就算破局。

施錦芳強調，因黨產會和婦聯會意見分歧，由內政部扮演與婦聯會聯絡角色，黨產會近日也發文給婦聯會，告知可來閱卷，也準備好要下附隨組織的處分，最快在廿八日委員會議可認定國民黨的附隨組織。

施錦芳指出，三方協商已談了很多次，黨產會尊重內政部對協商樂觀的態度，但黨產會底線絕不會退讓，更不會讓婦聯會對政府下指導棋。

針對一個月延長期限到期，內政部民政司則指出，正積極與婦聯會溝通中，十一月廿四日沒簽，並不代表協商破局。

民政司強調，隱匿資產懲罰條款一定要納入，但是否要懲罰負責人可以協商，婦聯會內部對此持反對意見，會積極處理溝通，希望能有好的結果，協商也不會無限期拖延。