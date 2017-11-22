鄧振中：經貿整合助益大 不應互斥

2017-11-22

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨表示，當初台澳FTA「澳洲業者的確是一直建議他們的政府啟動」，但後續澳洲政府遲遲未能宣布，雖不能證實原因是中國，但紐西蘭與台簽署經貿協定後，的確增加了對台出口。

台紐簽署經貿協定 雙方貿易量增加

他解釋，在台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署後，因為澳洲與紐國有很多產品相似，包括牛肉、水果等，產季也一樣，因此澳洲業者一直希望澳洲政府也與台簽署FTA，讓紐澳對台出口能有相同的競爭力。

鄧振中說，儘管如此，澳洲政府的確一直未宣布啟動與我FTA，原因很難完全確定；也有可能是因為澳洲政府有其他事務要處理，或是因為一直面臨選舉狀態。

但他強調，雙邊及區域經濟整合對各國的經濟與貿易都很有幫助，應該要大家都有參與機會，「這個機會不應該是互相排斥的」。對是否因中國阻撓而使台澳FTA破局，雖無法證實，但希望台灣也能有與他國相同的參與經貿整合的機會。

鄧振中說，台灣過去簽署FTA已有不錯成果，例如台星經濟夥伴協定（ASTEP）就證明台灣有能力簽署一個高品質、高標準的FTA；新加坡開放程度已經很高，星方一開始就百分之百零關稅，但台灣在完成過渡期後零關稅比率也達九十九．四八％，卻無不良影響，協定更涵蓋服務貿易、加強對投資保障、智慧財產權等國際上高品質的協定項目，對台灣談判練兵及後續加入其他區域整合的經驗都很有幫助。

台紐ANZTEC簽署後，雙方的貿易量很快增加，台灣也可享有櫻桃、奶粉等紐國特色產品；此外，台灣與紐國在文化、文創上的合作也變多，包括動畫、影音後製及原住民交流等，證明經貿協定除了商業性來往，也能增加國際文化交流及地位提升。

鄧振中說，這兩個協定可證明，台灣有能力談很好的協定，且因是經貿協定，不會產生敏感主權問題，又對台灣國際經貿地位很有幫助。更重要的是，日前成行的CPTPP十一國中，星、紐就是其中兩國，對台灣了解CPTPP及後續加入都會有幫助；有了雙邊基礎，在多邊協議談判或獲得資訊，都會有很大的益處。