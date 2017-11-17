獵雷艦案》國庫署列席紀錄 立委：簡太郎喬聯貸

2017-11-17

〔記者彭琬馨、曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會獵雷艦調閱小組召集人、立委羅致政昨受訪指出，資料顯示，行政院前秘書長簡太郎在二○一五年九月、十二月召開的秘密會議，有財政部國庫署、國防部與外交部官員列席，也有會議結論與主席裁示，第一次會議「的確是在喬聯貸」，會議主席「就是簡太郎」；羅致政批，國防部、外交部等與會單位應盡快補上報告、對外說明。

簡：只是閒聊 沒有結論

立法院外委會獵雷艦調閱小組昨持續對本案展開調查。據悉，調閱的文件顯示，財政部國庫署曾出席簡太郎召開的兩次秘密會議，國庫署的會議紀錄顯示，第一次會議時，簡太郎在會中指示出席會議的合庫銀行代表（總經理林鴻琛）應承接獵雷艦案的主辦銀行，林鴻琛當場表示須請示董事長才能確認，不過在第二次會議紀錄中，主辦聯貸銀行則轉為第一銀行。

據悉，簡太郎第二次召開的會議做出兩點裁示，除要求與會的國防部、外交部應盡早協助廠商取得相關證明（輸出許可）外，也要求主辦聯貸的第一銀行應盡快與其他銀行協調聯貸事宜。

時代力量立委黃國昌也指出，簡太郎召開的兩次秘密會議中，當時的金管會、國庫署都有官員與會，行政院調查報告卻隱匿不提，批評行政院避重就輕。

黃國昌出示相關文件指出，二○一五年十二月二十九日慶富董事長陳慶男受邀出席前副總統吳敦義的午宴，同日簡太郎召開聯貸秘密會議，參與的財政部官員在會議結束後的報告中提到，合庫在會議中表示將參與聯貸。黃國昌質疑，合庫授信審議小組在二○一六年一月十八日才召開聯貸會議，為什麼十二月底合庫就知道要參加聯貸？

民進黨立委郭正亮則質疑，簡太郎二○一五年九月召開協調會，對外宣稱沒有任何決議，沒協調合庫擔任聯貸主辦行，也未做成會議紀錄，這可能是說謊，企圖卸責，當天與會的國庫署就有紀錄。

簡太郎則表示，會有會議紀錄，就是協調會有結論，行政院需要列管、追蹤，院內的幕僚單位才會做成紀錄。但來開會的機關可能會把當天的會議狀況簽報給主管，這並非行政院的會議紀錄。

簡太郎說，當天只是閒聊，確實沒有結論，他不知道國庫署如何簽報。如果真的施壓合庫，怎會後來由一銀主辦？