被爆喬慶富案 高市海洋局長王端仁辭職

2017-11-15

〔記者黃建華、王榮祥、蘇芳禾／綜合報導〕慶富離職員工向媒體爆料，指稱高雄市海洋局長王端仁和漁業署官員去年十月七日會晤慶富副董陳偉志，協助取得興達港造船廠用地，雖然王端仁強調土地採公開標租，絕無私相授受，但高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝昨證實，「這部分檢方已分案偵辦」。

針對與慶富會商引發外界議論，王端仁昨上午面對媒體說明後，即刻主動向市長陳菊提出辭呈，陳菊昨下班並跑完公務行程後准辭。

王端仁重申，興達港過去被形容為「蚊子港」，與慶富會商純粹希望配合已得標廠商的「國艦國造」國家重大政策，沒有不法、也沒有不法動機、也無任何對價，接下來願靜待司法調查。

王端仁：沒有不法 靜待調查

高市府則聲明，不希望看到租地錄音裡的不當用詞爭議，模糊弊案核心焦點，盼透過王端仁的請辭負責，讓弊案調查能儘快回到問題正軌，儘速給國人應有交代。

前天有自稱慶富員工提供一份錄音內容向媒體爆料，舉發慶富取得興達港造船廠用地疑涉弊。錄音內容顯示，去年十月七日，王端仁和漁業署官員親赴慶富公司，和慶富副董事長陳偉志晤談，交代漁業署要限制條件，「不然一堆阿貓阿狗進來租」；王還不諱言「有些動作要等上網之後再做」，相關錄音內容曝光後，引發外界非議。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝昨上午證實，慶富取得興達造船廠土地這一部分，是否涉嫌不法綁標，檢方已分案偵辦中。至於何時傳喚相關涉案關係人，則由承辦檢察官決定。

雄檢已分案偵辦

王端仁前天現身說明，釐清當時與慶富接觸動機、討論內容等，當下也坦言會中有些不成熟的建議，但最終共識仍循制度面處理。律師出身的副市長許銘春也強調王端仁「沒違法，只是講話用詞不夠嚴謹」。

高市府昨也發出四點聲明：一、慶富投標獵雷艦案時，市府沒有與慶富簽訂ＭＯＵ（合作意向書）或是提供土地使用同意書。二、慶富得標後因遲遲無法取得建廠土地，海洋局站在協助政府國艦國造及招商引資活化興達港立場，才與慶富討論土地取得方式，最後也以公開標租方式進行。三、土地公開標租並不適用政府採購法，是依國有非公用不動產出租管理辦法及國有非公用不動產標租作業程序。四、最後標租公告開放所有船舶製造業都能參與投標，並無圍標、綁標等不法情事。