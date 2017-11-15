獵雷艦案 慶富爛攤 軍方最快月底解約

2017-11-15

〔記者蘇永耀／台北報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題並涉及詐貸案，政府方面已有斷腕決心，為避免財務問題擴大，甚至衝擊國防自主政策，除解約外，也朝撤案方向評估。由於慶富本月底須向銀行提出十七億元的還款保證，如銀行團不展延，慶富也拿不出錢，構成「解約條件」，國防部最快月底就可與慶富解約。

相關官員表示，獵雷艦演變至今，慶富是問題的根源，雖然後續還有調查在進行，但「趕快找到解約的機會」，已是政府相關部門明確的態度方向。

依軍方與慶富合約規定，全案軍方付款分十一期，慶富在向軍方請領前六期合約款時，同時提交等同於當期付款額的還款保證金給國防部；軍方在給付第四期款時，發還慶富第一期還款保證金，之後每期付款以此類推。這項制度就是讓軍方藉由保留前三期的款項，確保廠商執行合約，並維持良好營運與財務。

相關官員指出，從行政院調查報告，慶富涉及洗錢及詐貸案，財務問題已經影響其營運與執行合約的能力，由於慶富本月底須向銀行提出十七億元的還款保證，如銀行團不展延，慶富也拿不出錢，構成「解約條件」，國防部最快在月底就可與慶富解約。

憂衝擊國防自主 政府盼快刀斬亂麻

不過，慶富聯貸銀行團曾在上週召開會議，與會人士對外放話，將向國防部爭取本月底的保證函可以再展延半年。如果解約並撤案，銀行將承受鉅額保證金損失，對銀行團的衝擊甚鉅。

對於部分參貸銀行人士的說法，官員明確說，這並非政府目前的思考方向，銀行團擔心提列呆帳損失，這樣的考慮可以理解，但政府要承擔的是未來國防自主政策能否繼續走下去，這是短期與長期之間的判斷，若短空長多，政府就會下定決心去做。

軍方評估撤案 資源投入其他造艦案

官員說，在找到與慶富的解約條件並完成後，軍方也評估由台船繼續建造獵雷艦的選項，但如果重新起標，台船希望能採限制性招標，這牽涉問題相當複雜，包括是否還是原先的美國或義大利廠商，軍方為此也已有撤案的最壞打算，評估暫停獵雷艦案，而將相關資源投入如沱江艦第二期等其他國艦國造案。