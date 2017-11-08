獵雷艦案》台銀、兆豐 都曾不建議貸款慶富

2017-11-08

聯貸案為何起死回生 原因待查

〔記者彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會獵雷艦調閱小組成員、民進黨立委蔡適應昨受訪指出，調閱小組陳列的文件顯示，台銀與兆豐對聯貸案的評估皆認為慶富自有資金過低，因此「不建議貸款」，只有一銀同意貸款，認為慶富「還款正常沒有問題」。

立院調閱小組要求補件

調閱小組成員、民進黨立委王定宇表示，兆豐、台銀都有不能參與聯貸案的理由，最後卻改變決定，其中轉變原因為何，目前資料尚不齊全，未來將要求相關部會補件，進一步調查。

王定宇表示，台銀在慶富聯貸案的說明書中提到，慶富履約能力、財務狀況有問題，且「這些風險從以前到現在為止沒有改善過」；王質疑，台銀的說明書沒有解釋為什麼最後會參與聯貸案，「是什麼理由讓台銀罔顧金融把關理由」，選擇參與聯貸案，調閱小組將進一步調查。

調閱小組自六日起在立院會議室陳列部會送來的相關文件，因僅有小組成員能進入會議室，文件也無法抄錄、翻攝，各立委僅能藉會議空檔抽身查閱，查閱進度頗為緩慢。

蔡適應表示，小組要求調查局送來的資料尚未送抵立法院，因涉及問題廠商資金流向，會再要求調查局補件。

政院調查報告顯示慶富聯貸金額有四十九．三三億元流向海外港澳五家可疑供應商，蔡適應表示，初步文件看不出來這些海外廠商是不是慶富簽約商，若為合約商就沒有問題，但若是購料合約商就會有爭議，會再要求相關部會提供更完整資料。

民進黨立委莊瑞雄質疑，此案在第二次評選會議時，外傳一開始只有七名評選委員，為何後來會變成八名評選委員，導致台船與慶富票數「四比四」的結果？究竟是誰去把「第八人」找來？是否有「護航」嫌疑？軍方應儘速調查釐清疑點，不用被動等檢方調查，如相關謠言一天不解，「對國軍就是傷害。」

民進黨立委羅致政指出，國軍應儘速釐清開標的轉折、第二次評選委員會另推正、副召集人的原因與決策層級、決標後續管理處置情形等。