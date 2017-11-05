星期專論》虛構的不能當基礎

2017-11-05

◎王景弘

中共十九大落幕，有關所謂「兩岸」關係，蔡英文總統和習近平隔空叫價，軟話與硬話都說了，如果習近平有「大國」的自信，應該捨棄虛構，抓住蔡英文的「在既有基礎上」這幾個字，恢復正常對話，否則就民間依舊交流，官方繼續僵持。

「在既有基礎上」是一句帶有若干模糊，卻以事實作根據的外交辭令，「在既有基礎上」就不是新定條件，雙方立場不必改變，彼此都沒有損失，誰也不失面子。

二○○○年民進黨第一次執政時，對如何調適與中國的交流，有美國外交官私下就認為可以用「在現有基礎上」模糊處理，但陳水扁選擇用在他任期內「四不一沒有」的具體承諾。

蔡英文總統去年就職演說，首次提議用「在既有政治基礎上」，作恢復兩岸正常交流的基礎，並列舉這個「政治基礎」的四個元素；今年國慶和日前在「兩岸交流三十週年」研討會的講詞重提，但已經去掉「政治」兩個字，也沒有再陳述「既有基礎」的內涵。

「九二共識」是虛構的框架

如果說刪兩個字是一種「調整」，那是把它變得比較模糊，讓中國比較容易含糊或「自表」立場，但低調的讓正常交流逐步恢復。

北京繼續硬推「一個中國」和「九二共識」做為恢復會商的先決條件，形同硬要台灣接受它虛構的主觀願望，蔡英文已宣示「不會在壓力下屈服」。

「九二共識」是虛構的框架，不是事實；拿虛構的東西來當「基礎」，台灣不能接受。中國心知肚明，「九二」有會談，沒有「共識」。蘇起自己更承認這是他事後杜撰，想用來套住陳水扁的民進黨政權。

做為「九二」當事人之一的前總統府副秘書長邱進益，日前也坦承「九二」並沒有「共識」，這和李登輝、辜振甫、黃昆輝、陳榮傑等重要當事人的說法一致。只有當年發言強調「沒有共識」的馬英九，竟背叛自己、背叛事實，改口唱和中國，恫嚇台灣要接受虛構的「九二共識」。

台灣不能接受「一個中國」原則，也是同樣道理：台灣與中國雙方互不相隸屬已經是六十八年的事實，而中國把「一個中國」做為雙方協商的先決條件，那是要把台灣先框進「同屬中國」，別無選擇的自由，也即要台灣先投降，再談其他。

國際法上台灣不屬中國

台灣在國際法上不屬於中國，否則周恩來就不必處心積慮，以「一個中國」做建交條件，如不願「承認」，只聲明「注意到」、「知道」它的立場也好。既然事實是兩國，國際法上台灣不屬中國，叫台灣先框進中國，那就剝奪了台灣的主權。

習近平的軟話說尊重台灣現有「社會制度」和台灣的「生活方式」，這根本沒有吸引力。「一國兩制」在香港破產，台灣人民已享有選擇「政治制度」、經濟制度的自由，與中國的分歧就在要保障自由選擇的權利不消失，如果框入「一個中國」，命運便如同香港。

習近平的「反台獨」話很硬，卻缺乏大國領袖的遠見與自信。他應該重溫「毛澤東思想」：「那裡有壓迫，那裡就有反抗。國家要獨立，民族要解放，人民要革命，已成不可抗拒的歷史潮流。」

過去幾年，世界各地都有「獨立運動」，英國的蘇格蘭獨立，以公投未過關，和平落幕；西班牙加泰隆尼亞獨立公投通過，中央政府卻不認帳；美國任由波多黎各自由公投選擇「統獨」去留，每次獨立得票最低，今年多數支持成為美國一州，自願「被統一」，美國國會卻置之不理。英、美表現的才是大國氣派！

中國應該展現大國自信

台灣地位遠優於這三種情況，法理與事實上都已獨立於中國之外。中國既自認是崛起的大國，更應該展現大國自信，效法英、美，尊重人民的自由選擇，不要干預台灣的內政、外交。美國與台灣保持人民間關係，彼此和睦；「兩岸」同樣可以在政治互不相隸屬的現狀下，以美國模式保持民間交流，和睦相處。

如果習近平還想不開，蔡英文也提及「兩個執政黨」互動的模式。中國如有大國自信與誠意，選擇「在既有基礎上」，與台灣恢復常態協商，那是「兩岸」和平互惠的上策，否則就像新加坡總理李顯龍所言，「兩岸」最好狀態是繼續僵持下去。（作者王景弘，資深新聞工作者）