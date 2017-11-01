政黨對話 王金平籲先雙邊會談

2017-11-01

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡政府上台後，朝野對立問題尚未化解，國民黨立委、前立法院長王金平昨天藉由施政總質詢的機會向政府提「藥方」，他表示，蔡總統盼邀請各政黨代表就憲政改革交換意見，此舉雖能促進朝野和諧，但因目前主要政黨間缺乏互信，建議蔡總統應先分別與不同主要政黨，針對國家重大問題進行雙邊會談，以凝聚雙方初步共識，跨黨派間的討論才可能聚焦。

王金平是本會期排定最後一位總質詢立委，由於王主要希望提供政府建言而非質詢，因此並未要求賴揆當場答覆。王準備了長達廿一頁的質詢稿，足足發表了三十分鐘的建言。

賴揆則在王金平質詢結束後走上發言台發表感言，除感謝各黨立委在質詢時提供的寶貴意見，也期許未來審議中央政府總預算與流域綜合治理特別預算時，能獲得朝野支持順利完成，讓國家持續進步。

在質詢時，王金平建議蔡總統，若希望邀請各政黨代表就憲政改革交換意見，應先放下身段，與個別朝野領袖會面，再統合各政黨間能接受的議題與方案，進行跨黨派的討論，重大問題才有解決契機。

王金平表示，社會原本期待民進黨再執政，朝野會更和諧，但事實上卻事與願違，朝野衝突對立更加劇烈；他認為，朝野互信不足是衝突惡化的原因之一，王呼籲民進黨，「多數席次只是人民有限時間的託付」，若以為多數席次就能便宜行事，必然壞了規矩、傷了和諧；民進黨以多數席次便宜行事，造成朝野不和諧、社會不團結，議事也無法順利推動。

王金平認為，當前重要工程是建立「兩岸和平穩定架構」，以解決兩岸問題，而此目標有賴朝野和諧、社會團結才能達成；目前各黨派、各世代、各階層與各族群間，對統獨「只有對立衝突，沒有討論空間」，「台灣唯有正確認識中國大陸，才有能力選擇正確的未來」。

王金平說，唯有台灣不分彼此，團結凝聚出最堅強、最雄厚的實力做後盾，兩岸才能在平等、對等條件下，為台灣取得最有利的結果、保障最大利益，也是兩岸能否建構穩定和平的基礎。

拋「認宗愛台解分歧」

王金平並拋出「認宗愛台解分歧」的主張，他說，絕大多數台灣人都是來自大陸，長在台灣、生在台灣，當然就是台灣人，但也不會因政治因素不認祖歸宗，而認祖歸宗可減少彼此間的歧異；他強調，「認宗」可以讓我們更拉近彼此，能真正再拉近彼此的台灣，才是愛台灣，而認宗可以開展與大陸更正向的交流，經營台灣、壯大台灣。能壯大台灣，愛台灣才有意義。