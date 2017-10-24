救國團年資併公職 黨產會追查

2017-10-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開救國團案第二次聽證會，針對爭點「救國團是否為國民黨附隨組織」進行釐清，對於救國團過去涉及的「黨職併公職」年資領取退休金爭議，也將在今天的聽證會做進一步瞭解。

黨產會委員同時質疑，救國團成立至一九八九年登記為社團法人前的卅七年間，並不具法人資格，卻可將不動產登記在其名下，明顯不符合法規，看來都是與國民黨有關係才會有的特權。而救國團為何以這樣的方式登記所有權，取得不動產的資金來源為何，黨產會將進一步了解，救國團也應主動說明。

未成法人之前 竟可登記不動產

黨產會︰與國民黨有關係享特權

可分為隸屬國防部總政治部時期（一九五二年十月至一九六九年十二月）、解除與政府隸屬關係時期（一九六九年十二月至一九八九年十一月）與登記成為法人時期（一九八九年十一月至今）。三階段取得之不動產，分別為八筆、卅五筆及卅八筆。

其中，救國團於一九七一年買賣取得之台北市大安區四維路宿舍土地，以及救國團於該土地興建的建物，還出現「所有權登記為中華民國，救國團為管理人」的怪象，直至一九九○年，該筆建物及土地所有權人才更名為救國團。黨產會委員質疑，救國團並非政府組織，如何以這樣的方式登記所有權？

此外，黨產會也將在聽證會釐清救國團過去涉及的「黨職併公職」問題。根據行政院二○○七年調查，以及銓敘部今年四月報告指出，考試院最早在一九六九年將「中國青年反共救國團」及「中國大陸災胞救濟總會」專任年資，採計為公職年資，之後甚至擴及國民黨各級黨部、世盟、亞盟、革命實踐研究院、民眾服務社、三民主義大同盟、中央電台、幼獅文化公司、三民主義青年團等團體。

行政院二○○七年清查，共有五八一人採計黨職年資，支領超過三．二億元退休金。銓敘部與教育部截至去年十月統計指出，仍有三八一人併計黨職年資，最大宗來自民眾服務總社，共有二七一人，超過七成，其次為救國團的六十人，佔約一成五。

採計黨職人員中，除了前台中市長胡志強併計十年、前國民黨主席連戰併計三年八個月、前國民黨主席吳伯雄併計二年一個月的民眾服務總社年資外，前國民黨副主席林豐正併計的九年半年資中，除一年多來自民眾服務總社，其餘皆為救國團年資。

「黨職併公職」問題延續近半世紀，直到政黨二次輪替，立法院今年四月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，併計黨職年資的退休人員，將重計月退俸；以往溢領的部分，將向國民黨、救國團等社團要求返還。