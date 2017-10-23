回應習對台談話 蔡將堅持「維持現狀」

2017-10-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共十九大明天閉幕，後天的一中全會將產生新一屆的政治局與常委。蔡英文總統週四將在「兩岸交流卅年回顧與前瞻研討會」，對中共中央總書記習近平在十九大談話中，涉及對台政策做出回應。據了解，蔡總統將維持既有基調，持續向對岸釋出善意，並期盼透過良性互動，逐步化解對立和分歧。

知情人士說，習近平在十九大的對台政策談話，與我國安團隊事先預判八九不離十，甚至在「料敵從寬」下，國安團隊還把似有若無的「統一時間表」都列入沙盤推演中，最後沒有出現。不過，出乎意外，習談到「尊重台灣人民的生活方式和現有社會制度」，展現溫和與善意的一面。

他表示，雖然這句話，習近平在二○一四年二月見國民黨榮譽主席連戰時曾講過，但卻是在蔡英文執政後首次提及，而且是放進十九大的政治報告中。而習提到「承認九二共識的歷史事實」，與蔡總統所說的「尊重九二會談的歷史事實」，也有某種程度的交集。

該人士認為，蔡總統維持現狀政策對兩岸穩定，發揮了一定的效果。事實上，從去年底開始，民進黨內就有聲音認為，蔡總統對於中國釋放的善意已足夠，希望就此打住。而且今年四到六月時，兩岸關係陷入低點，不僅發生李明哲事件、我無法參與WHA（世衛大會），加上巴拿馬與台灣斷交，因此在台巴斷交時，總統府也重話表示「政府將重新評估兩岸情勢」。

對違反人權、隱匿身分來台官員 持續限縮

相關官員指出，在台巴斷交後，政府確實有請專家學者評估兩岸情勢，但評估後認為，維持現狀的兩岸政策是對台灣最有利的，在現況下，超過七成外國的學者、智庫與官員同情台灣處境、認為中國太強悍，也符合國際社會對台灣的期待，友邦與盟友反而會在國際場合幫台灣說話。雖說是維持現狀，但政府仍檢討人流往來，對於對岸官員來台刻意隱匿身分、違反人權、參加高度政治意涵活動等情況加以限縮。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，十九大以後的兩岸關係，又是一個新的開始，如果民進黨政府希望兩岸關係穩定、恢復溝通對話，要接住對方的善意。健行科大教授顏建發強調，從習的談話，可知兩岸議題不是中國急迫的問題，當然也非台灣該優先處理的，蔡政府應先解決內政與經濟課題，並發展新南向政策。