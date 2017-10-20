建言罷免習近平 維權律師被捕

2017-10-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕中共十九大於北京召開之際，中國維權律師余文生十八日發表公開信，建言十九大罷免中共總書記習近平，但他當晚便遭北京司法局人員強行押送「談話」，迄今仍未獲釋。與此同時，廈門衛視也傳出因沒有直播習近平的十九大報告，接到「整改通知」。

余文生在公開信痛批，中共自十八大以來，人權惡化、法治倒退、酷刑氾濫、冤獄橫生，習近平執政五年來強化極權統治，不適合繼續留任，因此建言罷免習近平，全面實施改革，還政於民。

余文生也抨擊，中國對香港「佔中運動」及「新公民運動」等事件的打壓罄竹難書。他曾因發表支持佔中言論，遭關押九十九日，之後為「七○九大抓捕」中的涉案律師王全璋辯護，今年七月被改發無法執業律師的廢證。

余文生的妻子許豔告訴「維權網」，她的丈夫在發表公開信當晚，便接到司法局的約談電話，之後於住處樓下被警方「暴力押送」，迄今仍未返家。

除了余文生以外，西藏青年大會（藏青會）十八日也在中國駐印度大使館外，抗議中國對西藏的統治，二十多名成員高喊「習近平，結束佔領」、「西藏自由」等口號，並與印度警方發生衝突。

針對西藏問題，中共中紀委副書記、監察部長楊曉渡在十九大新聞記者招待會上表示，他曾於訪美時告訴一位前助理國務卿，在中國人心中，美國前總統林肯是英雄，因為他解放黑奴，但當中國人在西藏解放農奴時，「美國朋友怎麼就想不通了呢？」站在擁護林肯的角度，應贊成推翻西藏的農奴制度。

不播19大播卡通 廈門衛視遭整改

在十九大開幕當天，中國幾乎所有的衛視、電視台和電子媒體，都直播或轉播習近平長達三個多小時的工作報告，但微博流傳的畫面顯示，唯獨廈門衛視播放名為「鄭和下西洋」的卡通。

據傳，廈門衛視事後立即收到「整改通知」，畫面出現「xmtv頻道故障」字樣。美國新唐人電視台報導，廈門衛視有此「任性」表現，是因為與台灣東森電視台簽約，不播放任何政治內容。