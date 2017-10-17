國防部副部長籲美 加速台灣武力提升

2017-10-17

〔駐美特派員曹郁芬／紐澤西州普林斯頓十六日報導〕台灣國防部副部長張冠群上將今指出，台灣是美國重要的安全戰略夥伴，呼籲美國政府「通盤檢討對台輸出管制政策，加速台灣武力提升」，也讓美國產業受惠。

盼美通盤檢討對台輸出管制

美台國防工業會議約有一百六十人出席，台灣國防部副部長張冠群率團與會。中科院出身的張冠群演講指出，追求國防產業的自主研發，台灣不論是政府、產業都已經準備好了，歡迎美國產業一起加入。

他說，對於有決心、有能力的國家，技術管制其實是創造他們獨立自主的機會；對於那些想協助台灣提升自衛能力的友邦而言，加強與台灣的平等技術合作，掌握市場契機，才是創造雙贏之道。

張冠群表示，兩岸軍力差距逐漸加大，台灣迫切需要先進武器，但受到中國阻擾，武器外購日益困難，慶幸的是，台灣在半導體工業、精密機械加工、化工產業方面具備了世界一流的能力，台灣政府有決心和信心以此為基礎發展適合台海特殊作戰場景需要的武器系統。

他說，台灣有決心國機與國艦國造，但沒有充分經驗並缺乏部分的關鍵組件。因此，在分擔技術風險與加速系統建構考量下會積極邀請國際廠家加入，「如果美國廠家能夠參與，將是我國的首選」。

對於美方關切的尊重智財權與廠商安全審核問題，張冠群也具體回應，台灣一向尊重智財權，平等合作是雙向的，要結合雙方的技術能量，相互提供關鍵組件，共同合作開發各自需要的防衛系統。

他透露，台灣明年將成為全球最大半導體製造中心，目前世界最新的防空飛彈系統的雷達，都趨向由半導體製程產製的「收發模組」所構成的主動式相列雷達，台灣也有自己的主動相列雷達，功率達到世界水準。

張冠群說，協助台灣推動國防自主符合美國利益；美國可以具體協助台灣國防自主的方式是開放關鍵組件輸出許可，在雙方科技合作方面，尊重雙方智財權，以平等的基礎，共同合作開發系統。