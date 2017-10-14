偷軍刀砍憲兵 呂軍億求刑7年

2017-10-14

北檢依殺人未遂等罪起訴

〔記者錢利忠、涂鉅旻／台北報導〕五十一歲男子呂軍億為實現虛幻的「中國夢」，今年八月間竟竊走國軍文物館內的日本軍刀，再強闖總統府，兩度以雙手高舉過肩的砍劈「行刑」手法，揮砍制止他的周姓憲兵頭頸，事後還稱整起事件是「象徵性言論自由」來脫罪；台北地檢署偵查後認為呂男此舉恐激化社會抗爭手段，昨依殺人未遂等罪將他起訴，求刑七年。

呂男辯「象徵性言論自由」

起訴書指出，呂男為宣揚個人政治理念，竟竊取、破壞具歷史意義的軍史館館藏軍刀，並侵入總統府砍殺衛哨憲兵，造成軍史館受損及憲兵身心創傷，恐生模仿效應。且他犯後否認殺人犯意，反以從容赴義的烈士姿態來合理化、英雄化犯行，足認他沒有悔意。

對於涉犯加重竊盜、侵入建築物、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪責，呂男均認罪，唯獨可處十年以上徒刑的殺人未遂罪，呂男堅稱沒犯意，並瞎扯一連串犯行都屬憲法所保障的「象徵性言論自由」，目的是宣揚政治理念。

呂男目前已遭羈押近兩個月，預計下週一移審台北地院。他在羈押庭曾說出「我今天衝進總統府，會死在府裡」、「我以蔡英文為首要目標，阻擋我的人也要攻擊」等激進言論；在偵查庭時也說自己原以為闖總統府會被開槍打成馬蜂窩，本來就沒想活。

律師曾以呂男疑患精神病為由替他辯護，但呂母證稱兒子雖有政治立場，會要求家人票投國民黨，但精神狀態正常，因此檢方認為不須進行精神鑑定。

今年八月十八日上午，呂男趁總統府舉辦親子活動之際，從府後廣場矮圍牆外人行道翻越侵入管制區，並正面持刀朝西大門周姓憲兵頭頸處揮砍，逃跑遭阻攔後又轉身揮刀，造成周姓憲兵右頸、左耳及手掌等多處刀傷。

國防部發言人陳中吉昨對起訴表示，尊重司法調查。而為強化軍史館安全維護，將增聘兩名保全人員，待相關安全維護完備後，軍史館才會再度開放。