外患罪懲共諜 國民黨連9擋

2017-10-14

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕將共諜納「外患罪」的民進黨立委王定宇版「刑法部分條文修正草案」，昨第九度遭國民黨退回程序委員會。民進黨團表示，目前還不到正面開戰的時候，一定會在適當時機表決付委。

民進黨稱適當時機表決付委

時代力量立委林昶佐、民進黨立委呂孫綾提案修正的「勳章條例」，將象徵我國最高榮譽，卻是以蔣介石母親「王采玉」之名命名的采玉大勳章，更名為玉山勳章。法案昨付委時，也第四度被立法院國民黨團拉下，重新退回程序委員會。

王定宇版「刑法部分條文修正草案」係將「外患罪」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，且依「陸海空軍刑法」之定義，把「敵人」明訂為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，避免觸及兩國論之爭議。

民進黨團上週特地向國民黨團告知，這僅為處理共諜案，不欲挑起「兩國論」爭議。國民黨團總召林德福原表示不會再擋，但國民黨團昨仍然第九度將草案退回程委會。

國民黨團坦言顧慮中共19大

國民黨團書記長林為洲解釋，中共十九大即將召開，即便民進黨團認為不涉兩國論，但依舊很敏感，所以國民黨團希望能暫緩一下，避免產生變數。過了這幾週後，大家講清楚就沒事了。

民進黨團總召柯建銘則於黨團大會表示，目前還沒到全面開戰的時候，當務之急是儘快讓行政院長賴清德脫離立法院這個戰場，一切等施政總質詢結束後再說。

對於「勳章條例部分條文修正草案」被擋，林昶佐痛批，國民黨自己不去處理這些荒謬問題，別人提案要處理時，卻又不斷阻擋，「王采玉」與台灣毫無瓜葛，以她為名的采玉大勳章，更是完全架空台灣歷史，這種陌生人勳章怎可以代表國家，還被視為最高榮譽。

林德福則說，黨團內部對此還有一些意見，認為先不要那麼快處理，下一步會怎樣做，將在黨團大會決定。