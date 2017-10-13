日本前閣員：免簽是新南向成功關鍵

2017-10-13

玉澤德一郎建議助東南亞發展小規模農業

〔記者彭琬馨／台北報導〕曾任日本農林水產大臣及防衛廳長官的玉澤德一郎昨表示，台灣的新南向政策想要成功，必須把重點放在人與人間的交流來往。他說，台日過去十年間，藉由日本國會成立的台日交流委員會促成對台免簽優惠，不僅加強台日間觀光交流，國際學生數量也翻倍，證明免簽優惠能有效帶動雙邊互動。他建議，任何符合安全條件的國家，都應享有免簽證優惠，這也是「新南向政策成功關鍵」。

籲日本政府與台灣簽經濟協定

為推動新南向政策舉辦的首屆「玉山論壇」，昨進入第二天議程。玉澤德一郎在專題演講中表示，從過去經驗來看，日本開放對台免簽優惠後，過去十年「台日間交流劇烈增加」，不僅雙方觀光交流人次大幅增加，國際學生數量也提高，「是兩國交流最成功的案例之一」；他同時建議，在安全條件許可下，應適度給予免簽優惠，「這是新南向政策成功的很重要關鍵」。

玉澤德一郎表示，新南向政策的重點，可放在小規模農業並提供協助，因農業是所有產業最重要的根基，他認為，台日間的農業團體應該有更多的互訪交流，才能有更密切的合作；玉澤德一郎舉例，台中市與日本縣市合作促成的二十一世紀水梨，凸顯台日間在農業方面的專長，能協助二十一世紀亞洲農業升級。

他也提到，從糧食安全的角度來看，農業也扮演相當重要的角色，「國家命運與糧食安全息息相關」，唯有確保糧食自給自足比例，才能保障國家不會因糧食短缺受制於其他國家。他指出，雙邊應簽署經濟協定，來確保新南向政策重視糧食安全；玉澤德一郎說，日本應與更多亞洲國家簽署經濟協定，呼籲日本政府能就此與台灣展開協商。

玉澤德一郎表示，推動新南向最重要的是彼此共享的重視人權、保護自由、捍衛民主等價值觀，呼籲台灣、日本與美國政府應與東南亞國家更密切合作，以維持區域內安定與和平。