4年63億 前瞻「城鎮之心」選定22案

2017-10-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部昨公布「城鎮之心工程計畫」評選結果，全國廿二個具發展潛力的示範鄉鎮市，未來四年可獲中央及地方政府補助六十三億元經費，推動空間及服務性設施整體改造。

僅北市未獲選 高市入選兩處

在北部方面，僅北市未獲選，其餘包括新北市金山區中山溫泉公園整合計畫、基隆市山海城串聯再造計畫、桃園市桃林鐵路改善計畫、新竹市步行城市計畫、新竹縣竹東之心、苗栗火車站周邊再造計畫皆雀屏中選。

在中南部，高雄市破天荒入選二處，分別為金澄雙湖森林門戶計畫、六龜之心再造計畫；此外，台中市潭心計畫、南投縣貓羅溪中段重建計畫、彰化溪湖綠色生活營造計畫、雲林縣斗南車站舊建築群再生計畫、嘉義縣民雄之森、嘉市香川綠廊、台南新營鹽水雙星拱月計畫、屏東縣沙蛇溪生活新樂章也入選。

花東離島縣市全部榜上有名，包含宜蘭礁溪生活之心、花蓮市河海人文廊道建置計畫、台東城鎮之心南迴驛建設計畫、澎湖縣馬公第三漁港國際廣場新闢工程、金門後浦營造計畫及前瞻連江城鎮之心。

前瞻基礎建設計畫編列八十五億元預算，推動「城鎮之心工程計畫」，全國不分藍綠各縣市皆送件競逐，內政部在今年五月邀國內建築、景觀、都市計畫領域的學者專家，組成城鎮之心專業諮詢顧問團，經四個月審查，近日核定結果出爐。

「城鎮之心走在前瞻的最前面！」內政部長葉俊榮指出，已核定的廿二個計畫都非常有亮點，縣市政府所提計畫都具可行性，可以推動公共場域、交通場站、閒置空間及服務性設施的整體改造，促進二、三級舊城鎮更新，吸引青年返鄉就業。

葉俊榮表示，城鎮之心計畫核定後，現在就是動起來做，為確保工程能順利完成，訂有流程管控，經過九月十五日至廿六日評審，選出來廿二個計畫，每案將補助經費辦理後續規劃設計。

他強調，內政部選出的城鎮之心計畫每個都是最好，縣市政府可採最有利標方式遴選專業設計團隊，內政部也會在「整體規劃及基本設計發展」、「細部設計」及「遴選優良營造廠」等各階段把關，避免再出現過去為人詬病的粗糙爛造工程。