田弘茂指中國問題多多 籲台商返鄉

2017-10-06

〔記者林良昇、葛祐豪／高雄報導〕海基會昨舉辦台商秋節聯誼活動，呼籲台商回台投資，海基會董事長田弘茂致辭時進一步分析中國投資環境不佳，台商處在產業轉型過程，「台灣還是故鄉」，希望台商能回台灣投資，回饋家鄉。

海基會舉辦台商秋節聯誼活動昨在高雄舉行，安排台商考察高雄市的「亞洲新灣區」，介紹高雄投資環境並進行座談。高雄市長陳菊強調，高雄產業正在轉型，也具備完善的交通條件，現在是很好的機會，呼籲台商來高雄投資。

陳建仁、陳菊也向台商招手

副總統陳建仁隨後上台，他感謝台商長年對台灣經濟與兩岸發展的貢獻，讚揚台商是兩岸經濟的重要推手，也歡迎台商投資台灣、改變台灣。陳強調，蔡英文總統正打造友善、永續的投資環境，行政院長賴清德承諾解決缺水、缺電等五缺問題，政府正推動四年四千二百億元的前瞻計畫，這是台灣基礎建設的大投資。

田弘茂致辭表示，中國大陸在若干領域已達到世界前端，但發展過程面臨許多問題，這些問題帶給台商很大的挑戰跟困擾，需要耐心調整腳步，甚至更換跑道。

田弘茂指出，中國大陸有嚴重債務問題，公營事業與地方政府，總負債已是一年ＧＤＰ的三百％。這兩三年，中國大陸的資金外流嚴重，房地產面臨嚴重空屋率問題，有人預測，未來兩三年若處理不好，會發生房地產泡沫，金融體制正處於相對保守僵化的情況，國營事業效率不彰。

田弘茂也說，產業必須要往新經濟智慧型產業方向發展。兩岸產業競合發展，能互補的地方很多，海基會希望台商在大陸經商的同時，也能投資台灣，回饋家鄉。

陸委會主委張小月則強調，政府對兩岸問題有立場與堅持，國家的主權、尊嚴沒有退讓空間，可是也有相當的彈性，也非常務實，用積極態度，早日與中國大陸開啟溝通對話。

田：海基、海協有電話聯繫

對於兩岸官方聯繫管道仍受阻，田弘茂指出，海基會和對岸溝通沒有問題，海基會副秘書長都有用電話跟「對岸的副秘書長」聯繫，只是書面上「暫時沒有辦法」。

張小月則說，陸委會與國台辦目前沒有聯絡，雙方官方的溝通聯絡管道中斷。張也呼籲，中國大陸一定要有建設性的溝通跟對話，才可以避免誤解、誤會、誤判。