中國擬三招攻島 台備妥「固安計畫」

2017-10-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國智庫「二○四九計劃室」研究員易思安本週出版新書《中國侵略威脅》（The Chinese Invasion Threat），披露中國已擬訂全面侵台的「聯合攻島行動」計畫，打算在二○二○年前完備軍力，並對台發動海空封鎖、轟炸與兩棲登陸作戰。

易思安指出，中國國家主席習近平在接掌軍權時，便已確認解放軍侵台計畫，解放軍不只將在二○二○年完成軍事改革，也將在那之前部署足夠拿下台灣的軍力。

易思安從有限的解放軍報告與外流文件中梳理出中國侵台計畫「聯合攻島行動」概要。中國策畫以突襲方式摧毀台灣防衛，可分為三階段，一為全方位封鎖和轟炸，二是兩棲登陸作戰，第三階段則是島上作戰。各階段由許多獨立任務組成，該行動將動員解放軍各部門，並視情況派遣四十萬至百萬不等的戰鬥部隊登陸。

桃園被認是最佳登陸點

易思安並詳列解放軍可能登陸的十四處地點、時機與其優劣，最符合需求的地點是桃園，因同時具備機場、港口及可延伸至淡水河口的海灘。另基於濃霧與颱風等天氣條件，解放軍將領認為台灣每年春秋約有四週穩定天氣，是侵台的合適時機。

可將北京拖入一場消耗戰

書中也提到台灣的「固安作戰計畫」，該計畫以中國全面入侵、美軍馳援失利為主題，具備彈性並定期更新，基本假設是兩棲作戰。易思安表示，「固安計畫」的主要目標其實是嚇阻中國，確保中國領導人將高度戰爭成本列入考量。若中國真的不計代價侵略台灣，台灣會將北京拖入一場長時間消耗戰。