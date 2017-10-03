婦聯會若隱匿資產 一律收歸國有

2017-10-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會將簽行政契約，讓婦聯會解散走入歷史，黨產會主委林峯正昨在立院內政委員會表示，契約會訂有清楚罰則，懲罰條款有兩大方向，第一若婦聯會被發現有隱匿資產，一律收歸國有並強制執行，第二是「有相關的人謀不臧，就罰相關的人！」

民進黨立委賴瑞隆質詢追問協商進度，林峯正指出，內政部所提「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」三大原則都沒變，現就技術性細節，做最後微調，希望在三個月期限內，將行政契約完成。

對於三方協商是否有所歧見？林峯正提及，主要原則都已商定，婦聯會內部很努力在清查資產，為讓這件事圓滿落幕，希望婦聯會資產清查能夠徹底。

賴瑞隆質疑，婦聯會提供的海內外分會資產，並不代表是實際數字，到底有沒有隱匿，外界不得而知，行政契約一定要納入隱匿資產的懲罰條款。

林峯正說，契約條文中會有清楚罰則，懲罰條款有兩大方向，如果婦聯會被發現有隱匿情事，被發現的資產一律收歸國有，婦聯會也要同意接受強制執行，第二是有相關的人謀不臧，就處罰相關負責人。

未來婦聯會將更名為「婦女聯合會公益基金會」，賴也質疑，基金會未來的董事組成，婦聯會、社會公正人士、政府代表各三分之一，但社會人士由婦聯會提名，將有三分之二被婦聯會把持。

基金會董事政府把關

林峯正說，現在是要求無論哪一方派出的董事代表，都要有公益性、專業性，這部分已擬出條文，正與婦聯會磋商。他指出，雖然由婦聯會推薦，但後段仍須目的事業主管機關同意，換句話說，主管機關會做最後把關，「如果婦聯會提名的人主管機關不同意，還是不會通過！」

賴瑞隆表示，「婦女聯合會公益基金會」的資產來自國家，未來應每年編製預決算送至立法院，對此，林峯正表示，「完全同意，該接受的監督都應該接受」；賴建議，婦聯會應公布完整海內外分會資產清冊，若涉及隱匿就罰負責人及重要幹部，基金會的資產不能任由婦聯會代表決定，未查獲的學校及土地資產，未來若查獲也要歸還給國家。