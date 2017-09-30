讓政府「動快一點」 民進黨團決議成立修憲小組

2017-09-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院民進黨團昨召開黨團大會，決議成立修憲小組，以凝聚立委對修憲議題的共識。黨團總召柯建銘受訪時表示，修憲是重大議題，「一定會提出黨版」，但目前沒有時間表。

蔡英文總統二十四日在民進黨全代會上宣布啟動修憲工程後，民進黨立委蘇巧慧率先提出以總統制為主的修憲提案，民進黨團召開黨團大會後決議，將成立黨內修憲小組，以總召柯建銘為對口，與民進黨中央黨部智庫執行長邱義仁進行討論。

柯建銘：一定會提出黨版

柯建銘表示，包含十八歲公民權、立委選區重新劃分、政府體制變革等重大議題，如何處理、要處理到什麼程度，以及處理的時間點，「黨團都要先有共識」。

民進黨團書記長何欣純受訪時表示，黨團大會討論時，並未設下修憲時程，而是希望能給大家充分的討論時間，也需留待總統府定調修憲方向，再整合黨內自己的版本；何欣純說，修憲是民進黨的核心價值，「黨內不可能沒有自己的版本」。

民進黨團幹事長劉櫂豪也說，修憲門檻非常高，但民進黨還是會積極推動，因修憲是浩大工程，可以預期需花費很多時間，黨團盼能透過修憲小組與民間、智庫進行對話，以凝聚共識。

率先提案的蘇巧慧昨接受廣播節目專訪時表示，參與連署的委員「共同支持的是修憲議題」，多數立委普遍認為「什麼制都好」，最重要的是，開啟社會修憲討論的風氣；她也提到，事前並未與支持內閣制的爸爸蘇貞昌討論，提案也並非意味著民進黨做出決議，而是希望能建立權責相副的政府，讓政府「動快一點」。