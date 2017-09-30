賴揆：不會要求拆蔣公銅像

2017-09-30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德在台南市長任內，積極去除威權崇拜象徵，拆除各地蔣公銅像。國民黨立委費鴻泰昨在立法院施政總質詢時逼問賴揆，上任是否要繼續拆除軍營、榮家及大學內的蔣公銅像；賴表示，「我不會在行政院做這樣要求！」

國防部、退輔會銅像 不會去動

針對台灣各地軍營、榮民之家及大學校園內的蔣公銅像去留問題，立委費鴻泰在質詢時一一詢問國防部長馮世寬、退輔會副主委李文忠、教育部長潘文忠的態度。

對此，國防部長馮世寬表示，自他上任到現在，沒有得到任何處理蔣公銅像的指示，現有銅像會先予以保留。

李文忠則說，老總統對老榮民來講，就像父親一樣，榮民之家的銅像，會繼續保留；潘文忠表示，會根據現有處理機制，讓師生有機會去討論如何處理銅像。

校園銅像 教部：讓師生討論處理

費鴻泰聽完後，接著詢問賴揆，當台南市長期間不遺餘力拆除蔣公銅像，「你當上行政院長，要不要繼續拆？」賴揆強調，他明白蔣公銅像與國防部的淵源、退輔會的感情，與一般學校不一樣，「國防部及退輔會的銅像，我不會去動」，支持退輔會的說法。

費鴻泰再質疑，那會不會暗示各部會把蔣公銅像拆除？賴揆重申，「我不會在行政院做這樣要求，我明白跟你報告！」

對於拆除蔣介石銅像問題，時任台南市長的賴清德今年三月在市政會議曾提及，每年二二八前夕，各地的蔣介石銅像就會遭潑漆、毀損，為了讓威權走入歷史，避免一次次事件發生，市府前年決定將校園的蔣介石銅像全數移除，讓校園回歸單純的教育空間；現代人應要坦然面對歷史，接受當年威權統治濫殺無辜的事實，不要將轉型正義的改革污名化為政治追殺，才能避免類似悲劇繼續發生。

此外，針對慰安婦議題，費鴻泰提及，賴過去擔任立委期間，曾經提案要求日本政府對慰安婦道歉，現在當上行政院長，是否指示駐日代表謝長要求日本道歉？賴回應，「會這樣要求！」費隨即稱讚，「對你這樣態度高度肯定」，那何時要求日本道歉，賴說「等謝大使回國會和他講。」