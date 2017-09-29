局長應議員要求面壁 鄭文燦：不必配合演出

2017-09-29

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市議員黃婉如日前就兒童之家院生的收容問題，向桃園市長鄭文燦陳情時，被市府社會局長古梓龍當面吐槽「亂講」，昨天議會質詢時黃開口要古梓龍「面壁思過」，沒想到古梓龍真的跑去面壁五分鐘；鄭文燦昨晚間為此發出新聞稿表示：「政務官不必配合演出，未來遇到不合理的要求，應該一律拒絕！」

不合理要求 應一律拒絕

桃園市議會昨天進行社會局工作報告，鄭文燦並未列席，由副市長游建華率古梓龍等官員列席備詢。

黃婉如昨質詢說，位於蘆竹區的內政部北區兒童之家，安置院生有雙重標準，桃園籍院生滿十八歲就必須離開，而來自雙北的院生卻能待到大學畢業、出社會。她說，先前曾為此向鄭文燦陳情，古梓龍卻當面說她亂講，要求古在議會給個交代。

古梓龍答詢仍回應說：「這個資訊是錯的！」話還沒說完，黃婉如就氣得要古離開議場，古當下乾脆離開座位往外走去，黃見狀改口要他「面壁思過」，古隨即轉身走到牆邊面壁罰站約五分鐘，待黃結束質詢才回到座位；當時在場的副市長游建華無任何反應。

對於市府主管在議會被要求面壁，鄭文燦昨晚發出新聞稿表示，質詢是議員的職權，備詢是政務官的責任，但政務官不必「配合演出」，未來若再遇到不合理的要求，應該一律拒絕，建立府會的正確關係。他也為古梓龍打抱不平說，古凡事與人為善，不想得罪人或引起衝突，但這是制度問題，以後還是要照規矩來。

社會局會後澄清，依規定，若院生年滿十八歲仍有就學需求，且經評估沒有自立能力，可繼續安置於機構，沒有縣市之別，是議員誤會了。