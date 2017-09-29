北市議員李新 前妻住處墜樓亡

2017-09-29

留手札要兒子孝順母親 檢警初步認定非他殺

〔記者邱俊福、錢利忠、陳恩惠、郭安家、周彥妤／台北報導〕國民黨籍台北市議員李新（見圖，資料照），昨天清晨於前妻北市大安區住處墜樓身亡，因有樓下鄰居目睹墜樓過程，李也留有「兒子孝順母親」、「我對不起大家」等手札文字，再參以現場監視器畫面，檢警初步認定無他殺嫌疑。

曾固定到身心科看診 房內留下藥物

檢警勘查發現，六十四歲的李新房間桌上有精神科醫師所開的藥物，查出他固定到身心科相關門診看診，此外李新還在桌面筆記本隨筆寫下「兒子孝順母親」、「我對不起大家」等文字。

和前女友有財務感情問題？李新之子否認

對於李新病情，台北市聯合醫院公關中心表示，家屬要求勿透露。李新之子李柏毅及團隊昨發新聞稿表示，李新近來受失眠所苦而就醫；至於外界揣測李新是否與前女友美體考究國際股份有限公司董事長郭新政出現感情、財務問題？並非事實。

北市議員鍾小平表示，李新有一次和他上政論節目拿了三千元車馬費，李新還甜蜜說「小平，你看這要繳公庫給郭董」；但郭實在干涉李太多事，最後兩人相處如「火車對撞」，三年感情於三、四個月前結束。

同事：李患皮蛇 日前吞70顆安眠藥獲救

幾位北市議員感慨表示，李新有多汗症，今年以來受帶狀皰疹（皮蛇）所苦，穿衣服、翻身時上半身疼痛不堪，導致嚴重失眠，吃安眠藥也沒用，近三、四個月暴瘦七公斤；國民黨北市議員陳永德更爆料，十七日北市議會開議前一天，李新還吞了七十顆安眠藥獲救。

李新前妻及前妻胞姊向檢警表示，平日李新與妹妹同住，上週四李妹出國，擔心沒人照顧李新，才要李新借住她們家，前晚李新作息正常無異狀，也沒有喝酒或與人吵架。

李站雨遮上「一度對到眼」 鄰人目睹墜樓

檢方調查，昨天清晨五時許，李新從前妻十一樓住處的窗戶爬出牆外，站在十樓的雨遮上，當時住在十樓的梁姓男子正好因失眠坐在家中客廳，聽到陽台傳來異聲，以為有小偷，打開陽台窗戶後驚見李新站在冷氣室外機安裝架上，手抓著欄杆。

當時兩人一度對到眼，梁男向李新說：「你這樣很危險，要不要幫你？」但李新僅眼神呆滯地望著下面，幾秒後手就放開，從外牆上墜落地面，全身多處骨折身亡。梁男嚇得通知大樓保全報案，並通知李新前妻、前妻胞姊下樓查看，李新前妻因悲傷過度癱軟送醫。

聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主治醫師李孟穗表示，帶狀皰疹俗稱皮蛇，伴隨而來的神經抽痛宛如針刺，痛覺要視神經發炎程度而定，通常年齡愈大發病會痛更久。