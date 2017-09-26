聯合國大會總辯論》我友邦發聲：勿再忽略台灣人民

2017-09-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第七十二屆聯合國大會總辯論，將於美東時間廿五日落幕，在倒數第二天的總辯論上，我國友邦聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島替台灣大力發聲，支持台灣加入聯合國及其國際組織，並批聯合國誤用二七五八號決議將台灣排除在外，聯合國不應再忽略台灣人民。

聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Anthony Brantley）表示，全世界應再次審視台灣，一個擁有二三○○萬人民的國家，台灣在科技、農業、健康、再生能源上有極大成功，更是和平與安全的模範。

布蘭特利指出，聖克里斯多福和台灣有第一手互惠互利的夥伴經驗，受益良多，如果孤立及阻止台灣在國際上被看見，將是各國的損失。他強調，希望各國支持中華民國（台灣）及人民能加入聯合國和其他國際機構，各國能從台灣獲益良多，聯合國不應再忽視台灣。

馬紹爾群島共和國外交部長席爾克（John M. Silk）也表示，將台灣排除在聯合國及相關機構外，已對台灣政府及人民追求基本參與權利造成了重大挑戰。他指出，台灣是馬紹爾及國際社會不可或缺的夥伴，包括人道援助、醫療協助、疾病防治、環保、反恐、打擊跨國犯罪等，都是合作夥伴。

席爾克建議，希望透過務實、可解決爭論的做法，使台灣能夠加入，讓全球互蒙其利，例如台灣參與國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、世界衛生組織（WHO）等。

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