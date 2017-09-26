張花冠發不自殺聲明 嗆陳：法院見

2017-09-26

〔記者蔡宗勳、陳璟民／嘉縣報導〕嘉義縣「花文鬥」延燒，民進黨立委陳明文昨提出「兩項道歉、三個做法」；縣長張花冠批評陳明文先栽贓後道歉，也回應「他愛做什麼就做什麼，See you in the court（法院見）」。張也發表「不自殺聲明」，指如果她有意外，絕對不是自願的。

陳明文昨天上午在立法院民進黨團發表「告嘉義縣父老鄉親書」，張花冠並未在第一時間回應，只由縣府新聞行銷處長李雅貞代為發表「不自殺聲明」。

眼看媒體在公館外守候不走，張花冠下午終於露面說「第一次看到先栽贓後道歉的記者會，真是開了眼界！」她說，弟媳王蘭芬從來沒有想選縣長的念頭，她也沒有想要王選，嘉縣沒人看過王蘭芬跑基層，何來選縣長之說？從來沒有的事，卻可以拿來栽贓？顯然陳明文是不希望她撤告。

批陳先栽贓後道歉

張花冠也說，縣市合併不是一個立委的事，是行政院長和總統的權責，陳明文不應該道歉，接著嘲諷「辭選對會召集人好像變成他對民進黨撒嬌的一個舞台」，要陳「像個男人，要辭就辭！」

張花冠重申，她的要求很簡單，只要陳針對性騷擾這件事向所有婦女道歉，但他卻講一堆有的沒的，顯然就是不要她撤告；另就陳明文打算提告一事，張花冠直爽回應「大家法院見！」

媒體追問張花冠覺得陳明文涉民雄污水下水道工程貪污案的官司，二審今天宣判的結果會怎樣？張說「他應該很自信吧，沒有問題啦。」並稱她不知道陳那天（十三日民雄大士爺文化祭）在緊張這件事情，「我又不知道法治時報去哪裡買！」

至於張花冠昨早透過李雅貞代發不自殺聲明，她扔下一句「我絕對不會自殺，如果有意外，絕對不是自願的。」

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