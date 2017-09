張花冠發不自殺聲明 嗆陳：法院見

2017-09-26

〔記者蔡宗勳、陳璟民/嘉縣報導〕嘉義縣「花文鬥」延燒,民進黨立委陳明文昨提出「兩項道歉、三個做法」;縣長張花冠批評陳明文先栽贓後道歉,也回應「他愛做什麼就做什麼,See you in the court(法院見)」。張也發表「不自殺聲明」,指如果她有意外,絕對不是自願的。

陳明文昨天上午在立法院民進黨團發表「告嘉義縣父老鄉親書」,張花冠並未在第一時間回應,只由縣府新聞行銷處長李雅貞代為發表「不自殺聲明」。

眼看媒體在公館外守候不走,張花冠下午終於露面說「第一次看到先栽贓後道歉的記者會,真是開了眼界!」她說,弟媳王蘭芬從來沒有想選縣長的念頭,她也沒有想要王選,嘉縣沒人看過王蘭芬跑基層,何來選縣長之說?從來沒有的事,卻可以拿來栽贓?顯然陳明文是不希望她撤告。

批陳先栽贓後道歉

張花冠也說,縣市合併不是一個立委的事,是行政院長和總統的權責,陳明文不應該道歉,接著嘲諷「辭選對會召集人好像變成他對民進黨撒嬌的一個舞台」,要陳「像個男人,要辭就辭!」

張花冠重申,她的要求很簡單,只要陳針對性騷擾這件事向所有婦女道歉,但他卻講一堆有的沒的,顯然就是不要她撤告;另就陳明文打算提告一事,張花冠直爽回應「大家法院見!」

媒體追問張花冠覺得陳明文涉民雄污水下水道工程貪污案的官司,二審今天宣判的結果會怎樣?張說「他應該很自信吧,沒有問題啦。」並稱她不知道陳那天(十三日民雄大士爺文化祭)在緊張這件事情,「我又不知道法治時報去哪裡買!」

至於張花冠昨早透過李雅貞代發不自殺聲明,她扔下一句「我絕對不會自殺,如果有意外,絕對不是自願的。」

