新南向》泰國設觀光據點 拚1.2萬人來台旅遊

2017-09-24

〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極推動新南向政策，府院相關官員昨透露，為拓展台灣觀光，政府近期將在泰國設立觀光據點，相關經費已有著落，最遲年底一定設立！未來也將力推台商或華裔企業來台獎勵旅遊，盼明年達到一萬兩千人來台旅遊的目標，政府並盼透過吸引新南向國家旅客來台，達成擴大我旅遊服務業及周邊產業輸出的戰略目標。

基於東南亞等台商企業擁有不少員工，以及新南向目標國也有許多華裔企業，政府列為可以大力拓展的潛在觀光重要客源，為此祭出相關獎勵旅遊措施，除了團體旅遊的套裝行程有優惠外，對於台商等企業來台旅遊，餐費也有補助。

行政院政務委員鄧振中日前向閣揆賴清德簡報政府的新南向政策，說明政府正聚焦推動產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台等「五大旗艦計畫」，並拓展觀光、公共工程、跨境電商等三大具潛力領域，賴揆則指示「繼續努力」。

有關新南向觀光的戰略佈局，除了盼吸引新南向國家旅客來台，達成擴大旅遊服務業及周邊產業輸出的戰略目標外，我政府也盼透過觀光面向的軟性交流，增加新南向國家與我國人民間的好感、熟悉感及認同感，以營造新南向產業人才發展、醫衛產業發展、創新產業合作、農業發展及青年交流各旗艦計畫的合作基礎。

在具體做法上，要增設我駐外觀光據點，以設辦事處或連絡處方式開拓東協等新興市場，並推動地方深度旅遊，透過「花東門戶」、「澎湖秋瘋運動祭」等方案推廣特色地方旅遊，同時也結合友台組織，推動台商或華裔企業來台獎勵旅遊，今年越南台商企業已有兩團來台旅遊，我政府並設定目標，盼二○二○年來台旅客中新南向國家佔四分之一以上。

相關官員表示，由於交通部觀光局目前僅在新加坡與馬來西亞的吉隆坡設點，接洽多時的在泰國設據點，目前經費已有著落，很快就會派人過去，「最遲年底前一定設據點」，另外，基於印尼與印度也是很大的觀光市場，規劃明年在印尼與印度設據點的進度則希望能快一點。