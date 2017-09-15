李應元赴美 將發表台灣永續報告

2017-09-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國現正召開第七十二屆大會，環保署長李應元昨啟程前往美國，將在研討會中發表我國首部有關落實聯合國永續發展目標（SDGs）的「國家自願檢視報告」。據了解，包括索羅門駐聯合國大使與聯合國系統學術理事會等聯合國社群，均將出席研討會

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友邦大使、聯合國社群出席

李應元將於當地時間十五日在我駐紐約辦事處出席「一個永續的地球：落實永續發展目標」研討會，預定於會中發表台灣有關落實聯合國永續發展目標的「國家自願檢視報告」。據了解，該場會議由聯合國系統學術理事會（ACUNS）、「哥大氣候變遷法研究中心（Sabin Center for Climate Change Law of Columbia University）、全球島嶼夥伴關係（Global Island Partnership）、索羅門群島駐聯合國代表團與我駐紐約辦事處共同辦理。

除了李應元將發表專題演講，索羅門群島駐聯合國常任大使蘇西洛、國際永續發展協會副主席戈雷、行政院永續發展委員會委員張振亞與台灣碳捕存再利用協會主席馬小康等人，將一同研討島嶼國家的永續發展議題。

據悉，李應元結束紐約行程後，將轉往華府拜會美環保署與相關官員。外交部說，此次安排環保署長赴美，我方在過程中感受美方「歡迎的態度」。