國民黨團期許賴揆 贈言「厚德載物」

2017-09-12

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德昨赴立院拜會在野黨三大黨團，國民黨團以禮相待，贈言「厚德載物」四字嘉勉新閣揆，能有容乃大接受在野黨意見；親民黨團盼賴「神力帶領」內閣團隊，將民生議題擺第一；時力黨團則感佩賴為台灣一肩挑起重擔。

賴清德先拜會國民黨團，國民黨團三長及幹部皆出動迎接，總召林德福更贈言「厚德載物」，期許賴能「用人唯才」、「落實民意」，希望執政團隊發揮專業分工精神，行政院長不應只是唯唯諾諾當總統幕僚長，更要把「毒品氾濫」、「少子化」問題，當成施政重點。

親民黨團盼民生議題擺第一

國民黨團書記長林為洲表示，期待賴上任為國家帶來新氣象，一例一休、兩岸關係、能源政策都要有新方向；黨團首席副書記長李彥秀也建議，政府要修正「一例一休」，希望賴在勞資雙方的角力中，能夠多聽基層弱勢勞工的聲音。

親民黨團在賴揆拜會時也建議，立法上執政黨要多尊重在野黨意見，法案須多與在野黨溝通，上會期審前瞻條例，親民黨想盡辦法也拿不到資料，而賴上任後願將中央政府總預算案退回重編，「這做法非常好，未來也要調整一例一休政策」。親民黨立委陳怡潔更盼在賴清德「神力帶領」下，將民生議題擺第一，政治操作放一旁。

針對國、親黨團期許，賴清德回應強調，不管是能源政策、一例一休、兩岸、留才攬才、食安及毒品防制等問題，行政院會有務實對策，也會請教在野黨團的寶貴意見，希望立法、行政能夠合作，這樣施政一定會成功。

時力感佩賴為台灣挑起重擔

時代力量黨團總召徐永明也向賴建言，行政部門應多與在野黨團溝通，會對立院法案和預算推動幫助很大。時力立委黃國昌也說，選前受賴很大幫忙，感佩賴為台灣挑起重擔，賴內閣要推動福國利民的改革，時力會全力支持。

賴清德指出，「其實我對時代力量，一如我們台南鄉親，都充滿期待」。