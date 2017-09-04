許歷農︰反共理由不復存 現在要促統

2017-09-04

〔記者林良昇／台北報導〕退役上將、前國防部總政治作戰部主任許歷農發表公開信，說他「不再反共」，聲稱中國已不再是貧窮、落後的共產國家，而是世界經濟大國，中國的思想和作為，完全符合正常國家發展的原則，對兩岸亦屬有利。當年「反共」的理由早不復存在，現在他要「促統」。

許歷農為陸軍退役上將，曾為陸軍官校校長、國防部總政戰部主任、退輔會主委。許曾為國民黨中常委，後參與新黨創黨，前天發出「促統」公開信，也引發立委痛批許公開「倒戈」，羞辱了九三軍人節這樣光榮的節日。

許歷農在公開信指出，以前之所以反共，是反對當時中國實施的共產主義及在共產制度下的一些不當作為和措施，如清算鬥爭、限制個人生產、大躍進、實施人民公社、批孔揚秦、文化大革命。

許歷農表示，中國自鄧小平推動「改革開放」以來，已完全放棄共產主義，不再遵循任何主義，不要再照抄外國模式，實事求是的以提升人民生活水平，發展社會生產力，增強綜合國力為標準，建立有中國特色的社會主義。

許歷農認為，中國「改革開放」卅多年以來，已不再是貧窮、落後的共產國家，而是世界經濟大國之一，現今中國的思想和作為，完全符合正常國家發展的原則，對兩岸亦屬有利。「當年反共的理由，早已不復存在，當然不能為反對而反對，這就是我不再反共的理由。」