醫療、農業新南向 印尼、越南招手

2017-09-03

四年培訓千名目標國醫事人員 來台實習特殊病診治

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，農業與醫療合作方面傳出捷報。據悉，目前不僅印尼主動與我國洽談醫療合作，由台灣培訓印尼實習醫師來台學習特殊疾病的診治；農業合作方面，越南及印尼也與台灣接洽合作，盼提升其農技水準以及協助其農田水利的灌溉，菲律賓及泰國也對與台灣的農業合作有興趣。

政府推動與新南向目標國的醫療合作，規劃四年內培訓一千名新南向國家的實習醫師等醫事人員，例如安排印尼年輕醫師來台實習特殊疾病的診治，政府評估，培訓新南向國家相關醫師人才，在熟悉我國醫療設備後，未來也有利於台灣的醫療設備與器材輸出。

小英指示發展「五大旗艦計畫」

為使新南向政策更聚焦，政府正發展「五大旗艦計畫」，包括產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台，行政院政務委員鄧振中表示，蔡英文總統已指示各相關部會要全力推動五大旗艦計畫。

一位府院官員表示，政府視為推動新南向政策的重點國家，如泰國、馬來西亞、印尼、越南、印度，都與我國就各式議題進行接觸、洽談合作，包括醫療、農業現代化的合作等，甚至連跨境電商也在談。

據悉，台灣的農耕技術相較於東南亞國家先進許多，吸引不少國家的興趣，甚至是主動與台灣方面接觸，例如越南及印尼紛紛與台灣接洽合作，盼提升其農技水準以及協助其農田水利的灌溉，泰國及菲律賓也有合作的意願，盼台灣協助其解決改善農作物種植等問題，台灣協助這些國家提升其農技水準，也有利於我國農耕器具的輸出。