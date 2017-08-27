學者：我忍讓 中國也不會退讓

2017-08-27

「台灣要強化國防戰力、經貿、科技實力」

〔記者彭琬馨／台北報導〕中正大學社科院院長宋學文昨認為，中國不會因為台灣採取不挑釁的態度就有所退讓，台灣得強化自身國防、科技與經貿等實力，才能對中國的統一策略有所對抗。

台灣基督長老教會、台灣國家和平安全研究協會昨舉辦「使台灣不再被征服：柔性國力的發揮」學術研討會，與會者對蔡政府一年多來的外交作為進行評論時，多認為總統蔡英文對中國採取忍讓態度，希望藉此在兩岸上爭取更多空間，不過中國明顯不領情。

前防長促打破維持現狀

前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲直言，蔡英文過去一年多以「維持現狀」、「中華民國憲政體制」處理兩岸關係，但台灣不可能以中華民國名義重返聯合國，也無法重新加入其他國際組織，想有所突破一定要打破維持現狀的架構，「否則就是死路一條」。

宋學文受訪時則表示，蔡政府對中國有很多克制忍讓，但中國不會因為台灣採取不挑釁的方法就有所退讓，因此台灣一定要強化自身國防戰力、經貿、科技實力。宋表示，中國崛起反而造就東亞地區日本、南韓、泰國、新加坡等國的結盟，台灣應把握此機會，加強串聯，以強化與盟友間的連結。

不過，前陸軍副總司令、退役中將劉湘濱也在會中指出，台灣位居第一島鏈中心，關島無法取代台灣，基於戰略位置考量，美國不會放棄台灣，但台灣的防衛作戰構想中，不該預設美國會為了保衛台灣出兵；他說，根據過去三十餘年來的出兵紀錄，美國是「為了自身國家利益而出兵」，而且必須是在絕對優勢下才會出兵，台灣應以此為前提，徹底檢討建軍構想。