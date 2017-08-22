美指我軍費低 學者：穩步成長就妥當

2017-08-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部明年度預算編列約三三一八億元，雖較去年增加一二五億元，但仍與美國期待達ＧＤＰ三％的規模存在相當差距。學者認為，雖然中國對我國的軍事威脅日增，但政府施政有其全面性，在財政不寬裕的情形下，國防預算只要能穩步成長，便是妥當。

明年度國防預算約佔我國ＧＤＰ的一．九％。惟據指出，增加部分主要在於人員維持費，攸關戰力與戰備的軍事投資項目，反而減少約五十億元。

前總統馬英九與民進黨國防白皮書皆曾宣示，將致力提升國防預算至ＧＤＰ三％水準，不過至今未達到目標。美國國會議員與官員亦長年期待台灣提升國防預算額度，兩位美國重量級國會議員卡登與麥侃二○一六年聯名致函給當時的美國總統歐巴馬，在關切美國對台軍售時，便提到台灣應實踐國防預算達ＧＤＰ三％的承諾。

麥侃訪問台灣時，曾當面向總統蔡英文提到此事。美國前國防部主管亞太事務的副助理部長鄧志強任內也曾表示，台灣國防預算跟不上中國解放軍的威脅，應予以增加，並應將焦點集中海峽對岸，防禦台灣本島。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，國防預算只要能穩步成長，國防預算佔ＧＤＰ比例並不是最重要的指標，關鍵在於我國國防安全需求，但政府也需關照各項預算的平衡。

淡江大學戰略研究所所長王高成分析，國家預算與財政盈餘和經濟成長率有關，若大幅增加國防預算，壓縮社福與建設等施政計畫，社會也不見得能夠接受。