退將赴中規範 政院版下會期送審

2017-06-05

離退政務官、情治人員、涉密校級軍官 也納規範對象

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕部分國軍退役將領自二○一○年四月起，頻頻赴中參與統戰活動，並於去年十一月的孫中山誕辰紀念活動達到高峰。不只朝野立委紛提案修法約束退將赴中言行，行政院長林全還在今年三月和民進黨立委召開便當會討論相關修法問題，但自此之後就無下文，也因遲遲等不到政院版草案，修法陷入停擺。

對此，行政院發言人徐國勇表示，草案文字已大致出爐，但學者專家對於草案有意見，因此正在做細部調整，預計在立法院下會期送審。

赴中違規 立委版皆主張取消退俸

自馬英九於二○○八年執政後，退將隨著兩岸關係的活化而頻於交流；去年政黨輪替後，退將仍頻頻赴中，尤以去年十一月的孫中山誕辰紀念活動，台灣三十七位退將在北京聆聽中國國家主席習近平演說，引發朝野立委反彈，先後提出六個修法版本，皆主張從「兩岸人民關係條例」取消退俸以約束相關行為。

民進黨立委劉世芳版規定，若受管制人員赴中參與政治活動，且有違背國家忠誠義務之言行者，喪失領取月退俸的權利，並溯及一九九二年擴大追查。

立委陳其邁版、李俊俋版皆對類似行為取消月退俸，鄭寶清版則規定，若參加以統戰為目的之紀念活動者，可取消月退俸；時力立委徐永明版規定，若類似行為已侵害國家主權、尊嚴，取消其月退俸。

立委王定宇版則視違規言行程度，祭出取消月退俸或處三年以下有期徒刑的懲處規定。

林揆曾指示政務委員林美珠在去年底前提出停止退休俸、追回功勳獎章等修法方案；卻在年初一度傳出，政院傾向不砍退俸，而研議罰鍰最高二百萬元。直到三月初的林揆與執政黨團便當會，確立最重剝奪終身俸的修法方向，但政院版草案至今仍未出爐，立院內政委員會也難只就立委提案進行審查。

徐國勇說明，該法案由政院秘書長負責，並邀請學者專家討論細節，但包括軍人與涉密者的管制期長短、違規者退休俸應全數剝奪或部分剝奪，學者專家尚有一些意見。

原行政院研擬，受規範對象包括中將以上軍官、政務副首長以上政務官，以及涉密程度較高的官員，並擬納入情治人員等。不過，徐國勇表示，有些公職人員位階可能不高，例如僅八、九職等公務員或校級軍官，卻涉及重大機密者，行政院正構思如何納入規範。