雙城論壇傳延期 柯文哲：那也沒辦法

2017-06-02

議員批柯對中頻釋善意 未獲對等回應

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕原預定在六月底舉辦的雙城論壇突傳延期、甚至可能取消，台北市長柯文哲昨在議會接受市政總質詢時，議員連番砲轟，指中國從去年雙城論壇與會人員層級，到世大運團體賽不願參加，柯市府頻釋出善意，卻未獲得相對回應。柯文哲對此卻大打啞謎表示，「中國的態度就是那樣」，只能先釋出善意，再看對方誠意；議員追問「那樣是哪樣？」柯則不斷跳針說「就那樣！」

議會砲轟 柯跳針：中國就那樣

每年例行舉辦的台北、上海雙城論壇，往年都是在八月舉行，今年配合台北世大運八月登場，預定提前至六月底在上海舉辦，近期卻疑似因李明哲與世界衛生大會（ＷＨＡ）事件，兩岸衝突較勁影響，傳出北京對六月舉辦的雙城論壇緊急喊「卡」，若七月初無法舉辦，八月世大運後再辦機率不大。

民進黨市議員高嘉瑜批評，中國從去年來台參加雙城論壇的與會人員層級，到世大運團體賽不願參加，柯市府頻頻釋出善意，卻未獲得相對回應，「對方根本沒有把台灣當成一個國家」。對此，柯文哲指，仍持續跟上海協調中，會在世大運前舉辦，不然沒時間率隊前往，總之先釋出善意，再看對方的誠意。

高嘉瑜追問，中方不斷給柯市府碰軟釘子，是否認為中國的態度丕變？柯僅說，中國的態度就是那樣，對他而言沒有改變過。面對議員逼問「那樣是哪樣？」柯不願鬆口，僅跳針說「就那樣！」他最後也說，會跟對方說清楚底線，中方若取消不舉辦雙城論壇，「那也沒有辦法！」他的態度是不卑不亢，剩下就看對方誠意。

北市府：仍在協調 絕無延後說法

無黨籍市議員陳政忠稍後也指，這樣不對等的論壇，柯文哲要期待多高？柯文哲回應，還在跟對方談判，還要看對方態度。

市府發言人劉奕霆補充，雙城論壇目前仍由雙方幕僚協調溝通中，至今仍無確定舉辦時間，因此絕無「延後」之說法。