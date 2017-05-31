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一度強制台籍機組員別五星旗胸針 阿聯酋惹議

2017-05-31

〔記者楊媛婷／台北報導〕阿聯酋航空疑似因中國政府要求依循一中政策，發信要求我國籍機組員一律將制服所別的我國國旗胸針拿下，改別中國五星旗胸針，並指明「無一台灣機組員能例外」；對此，阿聯酋在台負責公關接受媒體訪問時表示，公司前一陣子確有這樣的政策，但目前已經宣佈取消。

我國籍機組員反彈 阿聯酋宣佈取消

目前阿聯酋航空每天都有固定直飛航班從桃園往返杜拜，昨於網路流出疑似阿聯酋應中國政府要求，禁止所有來自台灣的機組員別上我國青天白日滿地紅的國旗胸針，並強制改別中國五星旗胸針，還稱公司已訂購一批五星旗胸針將發給機組員，發信件的署名者為「Nicola Parker」，職稱則是制服標準發展部經理。

據了解，阿聯酋不僅要求我國籍機組員改別五星旗胸針，甚至阿聯酋往中國航班上有我國籍機組員執勤時，要求我國籍機組員需在機組員名單中拿掉中華民國國籍，改成中國籍，且不許填寫中華民國護照號碼、一律填寫台胞證號碼。

消息傳出後，引起譁然，更引發我國籍機組員反彈，之後阿聯酋又發出信件道歉，表示要求台灣機組員別五星旗胸針的作法不正確也不適當，將不再強制要求我國籍機組員別上五星旗胸針，但信件中也表明禁止機組員別上包含我國國旗在內的任何徽章或胸針。

阿聯酋在台負責公關表示，公司前一陣子確實有這樣的政策，不過目前已經宣佈取消，後續作法會再由阿聯酋航空總部宣佈。

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  • ▲阿聯酋航空日前要求台籍空服員拿掉自己國家的國旗胸針，改別上中國的五星旗胸針，在引發反彈後取消。圖為阿聯酋A380前年首度來台時，台籍空服員別著國旗胸針。（資料照）

    ▲阿聯酋航空日前要求台籍空服員拿掉自己國家的國旗胸針，改別上中國的五星旗胸針，在引發反彈後取消。圖為阿聯酋A380前年首度來台時，台籍空服員別著國旗胸針。（資料照）

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相關關鍵字： 五星旗胸針 台胞證 機組員 阿聯酋
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