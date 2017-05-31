黨產會擬推中廣分割案 資產先收歸國有

2017-05-31

不排斥與中廣、中投、ＮＣＣ四方協議

〔記者楊淳卉、陳炳宏／台北報導〕行政院黨產會去年底針對國民黨產指標案件「中廣案」召開預備聽證程序，目標今年下半年能進行正式聽證會與財產追徵。黨產會委員指出，黨產會不排斥與中廣、中投及國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），就中廣資產分割案一事進行四方協議；若ＮＣＣ允許中廣分割案，將中廣頻道與資產分割，就能順利把松江大樓、林森大樓等逾七十億元的中廣資產收歸國有，讓中廣案儘快落幕。

對此，ＮＣＣ表示，目前尚未接到黨產會正式公文，由於ＮＣＣ是合議制委員會，將在收到公文後經委員會討論決定。

黨產會委員指出，中廣董事長趙少康已於預備聽證會中表示「只買頻道、未買中廣資產」，且按照中廣及中投說法，中廣不動產實際是由中投公司支配。在此情況下，若ＮＣＣ能允許中廣資產分割案，將中廣的頻道與資產分割，中廣資產就能歸回光華公司（中投公司子公司），也能隨著中投一併收歸國有，黨產會更不必再開聽證程序及做出行政處分。

若分割不可行 仍能依「黨產條例」追徵

黨產會委員強調，若中廣資產分割仍不可行，黨產會還是能依據「黨產條例」，針對中廣是否為國民黨附隨組織進行認定，並做成行政處分來追徵中廣資產。

趙少康於去年底預備聽證會中指出，他當初只對中廣媒體事業有興趣、不想要中廣資產，因此向ＮＣＣ申請分割，但卻遭馬政府時代的ＮＣＣ三度駁回。他還呼籲黨產會協調ＮＣＣ儘速同意分割案，中廣資產就能直接歸於國有。趙少康這番主張，引起黨產會主委顧立雄高度興趣。

趙少康當時更提及「中廣的帳分成兩個部分」，所有資產的帳都在另一部分。

中投公司協理曾忠正會中也證實，當初雙方在合約中就約定，中廣資產分割後所衍生的收益，都歸中投與光華公司，因此過去十年中廣名下不動產產生的租金等，都屬於光華所有，所付出的維修費用、人事費等，也由光華負擔，等於證實中廣資產確由中投所支配。

中廣20筆不動產 資產總值逾70億

據透露，趙少康在預備聽證會後，對中廣黨產爭議處理上態度非常積極，日前還特地將中廣土地資料整理後送至黨產會。黨產會也掌握，中投財報中確實有列出中廣資產收益，直至二○一四年共有六億多元，中廣方面也有相關款項列於內帳中。

根據黨產會調查，中廣現有不動產包括林森大樓、松江大樓等共廿筆，資產價值逾七十億元。其中，中廣一九九八年出售台灣放送協會總部土地，淨收約六十八億元，隔年分別以卅三．一億元及卅六．○八億元購置位於台北市的林森大樓及松江大樓。但林森與松江大樓也分別向銀行抵押貸款十二．七億元、十九．二億元。