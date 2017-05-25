郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴

2017-05-25

〔記者謝君臨／台北報導〕交通部前部長郭瑤琪涉犯貪污罪被法院判刑八年定讞，她於一○三年入監服刑，後因罹癌保外就醫，郭認為遭冤判，數度向最高檢察署聲請非常上訴被駁回，但檢察總長顏大和昨表示，法院歷次判決對於收賄罪對價關係之認定不一，實有統一見解之必要，因而於本月廿三日，針對此案向最高法院提起非常上訴。

顏大和指出，之前法院對於此案的判決，就收受賄賂對價關係的認定，可概分為主觀說、客觀說以及折衷說三種，本次提起非常上訴的原因，是希望最高法院對收賄對價關係的認定做出統一見解，讓檢察官、法官以後遇到公務員收賄案件時，能有所依循，並無其他特別考量，也沒有受到政治壓力的影響。

據最高檢統計，自郭瑤琪入監後，歷經黃世銘、顏大和兩任檢察總長，已審核過此案非常上訴之聲請至少七次，均被駁回。

取得再審機會 郭驚訝、欣慰

郭瑤琪委任律師丁榮聰說，先前聲請非常上訴都曾提及對價關係認定分歧，不解為何這次才被發現，也許是運氣比較好；丁透露，郭瑤琪原本以為非常上訴無望，聞訊後非常驚訝，欣慰最高檢終於提起非常上訴。

監察院四月通過監委王美玉、仉桂美對於郭瑤琪案的調查報告，認為此案有證人證詞前後不一，與實際情況不符等相關疑慮，法院確定判決有違背法令之虞，籲請檢察總長研酌提起非常上訴。

最高檢指出，郭瑤琪在歷次的法院審理中，均否認收賄，甚至質疑賄賂罪對價關係之認定，有鑑於歷來判決對於收賄罪之成立，就特定行為與財物交付上對價關係的認定，「遇案不同，言人人殊，莫衷一是」，因涉及法律見解有原則上的重要性，有闡釋釐清之急切，因而提起非常上訴，期能一槌定音，永矢咸遵。

郭瑤琪十一年前被指控利用台北車站商場出租招標，收受南仁湖集團藏在茶葉罐內的兩萬美元後，二度指示台鐵重辦招標說明會，被最高法院依職務上收賄罪判刑八年定讞。

郭瑤琪的丈夫彭光輝曾表示，此案過去在政治追殺下做出荒謬判決，希望最高檢能替他們提非常上訴，取得再審的機會。