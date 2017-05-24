在日台僑團體大融合 將成立全台連
〔駐日特派員張茂森／東京二十三日報導〕在日台灣人僑社將出現日本戰後七十年來最大的改革，大約有二十個具有高度台灣意識的主要僑社將連合成立一個新的大僑團「全日本台灣連合會（All Japan Taiwanese Union）」（簡稱「全台連」），以和現存大中華意識為主體的「中華聯合總會」區別，「全台連」的第一任會長內定由在日台灣實業家趙中正出任，並決定六月四日舉行成立大會，日本保守系政治家、文化、財經等各界人士以及台灣相關官員將應邀出席。
區別「中華聯合總會」 為台發聲
「全台連」的成立宗旨是「台灣優先、團結第一」，目前由在日台灣同鄉會、在日台灣婦女會、日本台灣醫師連合會、台灣獨立聯盟日本本部、日本台醫人協會、日本台灣語言文化協會、怡友會、台灣之聲、美麗島交流會、日本基督教團東京台灣教會、櫔木台灣總會、九州台日文化交流會、日台商務促進會、山梨台灣人分會、池袋台灣教會、新世代日台交流會等團體組成，並將陸續號召「以台灣利益為優先考慮」的台僑團體加入。
直接促成「全台連」的代表團體是在日台灣同鄉會、在日台灣醫師連合會、在日台灣婦女會與台獨聯盟日本本部，這四個僑團在多次會商後，共同確認「全台連」將有助於在日台灣人的大團結，對今後的台日關係史將有重大責任，並推舉趙中正任首任會長。
趙中正是七十三歲的台南人，日本大學政經學科畢業後留學美國南加州大學，他表示，台灣目前遭到中國的各種無情打壓，這也是「全台連」成立的一個要因，證明了台灣人在日本的大團結。
「全台連」意識到一九八九年中國以武力鎮壓民主化運動，而決定六月四日在東京帝國大飯店舉行成立大會，具有「民主自由的台灣有別於一黨獨裁中國」的意義。
在日台灣同鄉會會長王紹英說，目前「全台連」的規模雖不是很龐大，但是「先開學、再招生」，他相信許多有台灣意識的僑團一定會認同這個組織；日本台灣醫師連合會會長中里憲文（陳憲文）強調，「全台連」是在日台灣本土意識僑民的大集結，不同於所謂的「中華聯合總會」；台獨聯盟日本本部長王明理指出，「全台連」的結成，不但代表台灣人的團結，對台日的友好關係將有更大的貢獻。
據了解，「全台連」準備在東京籌建「台灣會館」，並串連全球各地台僑團體，全面成為支持台灣本土政權的力量，以及督促政府的壓力團體。
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