向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題

2017-05-20

「新的問卷上頭有新的題目」

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統就任屆滿週年，這一年來，蔡總統提出多項兩岸政策主張，但中國仍以「沒有完成的答卷」回應，兩岸關係也陷入僵局，蔡總統昨向中國國家主席習近平喊話：「舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目」，兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題。

國台辦：兩岸關係沒有模糊空間

中國國台辦發言人安峰山昨晚回應，兩岸關係性質「事關兩岸同胞前途命運」，沒有任何模糊空間；中國大陸將堅持一中原則，維護九二共識，絕不容忍任何形式台獨。

蔡總統去年五二○就職演說時宣示，將依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務；尊重一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實。蔡日前受訪時，則拋出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸關係互動新主張。

不過，蔡政府上台後拒絕承認一中原則的「九二共識」，兩岸協商停擺，中國持續在國際上打壓台灣；而對蔡的兩岸論述，中國方面回應，沒有明確承認「九二共識」和認同兩岸同屬一個中國的核心意涵，「這是一份沒有完成的答卷」。

在執政週年前夕，蔡總統昨藉由接見「二○一七海外華文媒體人士回國參訪團」的機會，針對兩岸關係問題向習近平喊話；蔡說，在促進區域的和平穩定發展，並妥善處理兩岸關係方面，「『維持現狀』就是我們的主張。我所做過的承諾，從來沒有任何改變」。

蔡總統強調，這是一個新的時代，因為台灣人民希望它是一個新的時代。她盼望對岸的領導人，能夠正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始，台灣不斷釋出的善意。「舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目。」

總統表示，在兩岸外交部分，政府堅守的立場與價值，都沒有改變。這證明她所領導的政府團隊，有能力把台灣帶往更好的方向。

此外，面對中國打壓，不讓台灣參與世衛大會（ＷＨＡ），蔡總統在接見歐洲議會外委會安全暨防禦小組主席芙緹嘉一行時強調，政治因素的干擾，並不會阻礙台灣想參與國際組織、為全球議題做出更多貢獻的熱忱。